Россиян предупредили о рисках заражения на пляжах глистами и инфекциями

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В море можно подхватить не только всевозможные инфекции, но и глистов. Об этом предупредил исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности», член общественного совета Росприроднадзора Владислав Жуков.
«Есть проблема поверхностного стока, он еще называется диффузионный сток. Это реки и ручьи, питающие наши моря — Черное, Балтийское, Азовское. Загрязнители, поступающие из различных источников, влияют на качество и санитарно-экологическое благополучие наших водных объектов, которые все взаимосвязаны», — пояснил Жуков в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он отметил, что загрязненные воды несут в море возбудителей различных инфекций, яйца гельминтов, а также токсичные соединения.
Тем временем россияне, находящиеся на пляжах эмирата Фуджейра в ОАЭ, жалуются на сильный запах из-за разлива мазута в море, который ощущается даже в отелях, пишет «Газета.Ru».
«Прилетели только 13 апреля, вчера утром море еще было чистое, но после 14 часов по местному времени появился мазут. На самом пляже очень сильный запах – мазут покрывает песок, испаряется на жаре и солнце. В море до двух метров у берега грязная вода с мазутом», — рассказала туристка из РФ Эльвира.
По её словам, сейчас пляж закрыт, его обещали почистить, но пока никто этого так и не сделал. При этом администрация отеля отказалась предоставить гостям трансферы до чистых пляжей, ссылаясь на то, что все побережье сейчас загрязнено.
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