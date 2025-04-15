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Россиян предупредили о рисках заражения на пляжах глистами и инфекциями

Инфекционист Жуков: в море можно заразиться глистами и инфекциями
Фото: iStock/thehague

Фото: iStock/thehague

В море можно подхватить не только всевозможные инфекции, но и глистов. Об этом предупредил исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности», член общественного совета Росприроднадзора Владислав Жуков.
«Есть проблема поверхностного стока, он еще называется диффузионный сток. Это реки и ручьи, питающие наши моря — Черное, Балтийское, Азовское. Загрязнители, поступающие из различных источников, влияют на качество и санитарно-экологическое благополучие наших водных объектов, которые все взаимосвязаны», — пояснил Жуков в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что загрязненные воды несут в море возбудителей различных инфекций, яйца гельминтов, а также токсичные соединения.

Тем временем россияне, находящиеся на пляжах эмирата Фуджейра в ОАЭ, жалуются на сильный запах из-за разлива мазута в море, который ощущается даже в отелях, пишет «Газета.Ru».

«Прилетели только 13 апреля, вчера утром море еще было чистое, но после 14 часов по местному времени появился мазут. На самом пляже очень сильный запах – мазут покрывает песок, испаряется на жаре и солнце. В море до двух метров у берега грязная вода с мазутом», — рассказала туристка из РФ Эльвира.

По её словам, сейчас пляж закрыт, его обещали почистить, но пока никто этого так и не сделал. При этом администрация отеля отказалась предоставить гостям трансферы до чистых пляжей, ссылаясь на то, что все побережье сейчас загрязнено.

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Москвичи активно бронируют отели и апартаменты в Крыму на майские праздники
14 апреля 2025, 19:16

Фото: istockphoto/structuresxx

Среди жителей столицы наблюдается заметный рост бронирований отелей и апартаментов в Крыму на майские праздники. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 60%.
Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на данные исследования сервиса предварительного бронирования мест проживания «Островок». По данным аналитиков, в целом интерес к поездкам по России на майские праздники в 2025 году вырос среди москвичей на 5% по сравнению с предыдущим годом.

«Наибольший рост спроса со стороны жителей столицы наблюдается в Новосибирской области – более чем в два раза (110%). Также москвичи активнее выбирают отели и апартаменты в Крыму – на 59% больше бронирований, чем в прошлом году. В Алтайском крае спрос на апартаменты и лофты вырос на 54%», — говорится в исследовании.

В топ направлений для поездок в период «длинных» майских выходных вошли также Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край и Калининградская область.

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Турэксперт рассказала, как сильно выросли цены на заграничный отдых
Турэксперт Беляцкая: цены на заграничный отдых выросли от 7% до 10%
12 апреля 2025, 20:40

Фото: iStock/Dushlik

Цены на заграничный отдых выросли от 7% до 10% в зависимости от направления. Об этом заявила глава отдела продаж «Бон Тур» Моника Беляцкая. По ее словам, больше всего дорожает пляжный отдых, который может перейти из массового вида отдыха в категорию «выше среднего класса».
«Главная причина, конечно, в инфляции, а также в пятипроцентном налоге на добавленную стоимость, которым в этом году обложили многие сопутствующие туристические услуги, например, получение страховки или виз», — отметила турэксперт в беседе с «Петербургским дневником».
Советами для туристов поделились и представители эзотерического цеха. В разговоре с «Вечерней Москвой» экстрасенс и шаманка Кажетта Ахметджанова заявила, что в апреле будут особенно удачные дни для путешественников. По ее словам, 12 апреля ожидается день очищения и новых горизонтов, а 21 апреля — день для смелых решений и новых идей.
«27 апреля — день для отдыха и стабилизации. Этот день приглашает вас к передышке и восстановлению после напряженных моментов. Луна в Тельце в квадрате с Плутоном в Водолее может принести некоторое внутреннее разочарование или напряжение, но это хороший момент, чтобы научиться быть гибким и увидеть ситуацию с разных сторон», — говорится в материале.
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В Казани отметили снижение притока туристов
Эксперт Гадзаова: в Казани падает приток туристов в сравнении с 2024 годом
24 марта 2025, 15:42

Фото: iStock/structuresxx

В Казани снижается приток туристов в сравнении с показателями начала 2024 года, заявила президент Ассоциации отелей Казани и РТ Инга Гадзаова в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, если индустрии удастся сохранить туристическую загрузку отелей на уровне 2024 года, то это будет отличным сценарием.
«Исходя из того, что мы уже видим с января 2025 года, если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года, разница получится колоссальная. И нет такого числа туристов, которые были в том году», — поделилась эксперт.
Гадзаова отметила, что уровень загрузки отелей в новогодние праздники был заметно ниже, чем годами ранее, «в силу определенных обстоятельств».
«Сейчас очень многие переживают за безопасность. Есть ситуации, которые периодически происходят в аэропорту: отсрочка рейсов, план «Ковер». И люди порой, даже бронируя отели, не могут прилететь», — считает она.
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Россиянам дали совет, какой курорт выбрать для отдыха на майские праздники
Турэксперт Ансталь посоветовала россиянам провести майские праздники в Египте
20 марта 2025, 12:16

Фото: iStock/Oleg_P

В майские праздники можно хорошо отдохнуть в Египте. Об этом рассказала тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь.
«На майские праздники в целом всегда рассматриваются стандартные направления, если мы говорим про заграничный отдых. Это Египет, потому что уже достаточно теплая погода, уходят ветра и отдых комфортный», — рассказала Ансталь в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, по словам специалиста, на майских праздниках можно отдохнуть в Турции, однако в это время море там еще может быть прохладным. Турагент посоветовала россиянам выбирать для купания в мае Эгейское море, которое нагревается немного быстрее, чем Средиземное.

Ранее в пресс-службе туроператора FUN&SUN назвали популярные российские города для отдыха в майские праздники. Ими оказались Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

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В Альянсе туристических агентств раскрыли минусы введения курортного сбора
Курортный сбор может уничтожить развитие туризма в непопулярных местах
18 марта 2025, 13:51

Фото: iStock/ViewApart

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян раскрыл плюсы и минусы курортного сбора.
Напомним, в России с 2018 по 2024 год действовал курортный сбор на объектах туристической инфраструктуры. 1 января текущего года срок действия данного эксперимента истек.

«Плюсы понятны — улучшилась туристическая инфраструктура на территориях, где проводился эксперимент. Минусы в том, что эксперимент признали успешным и дали право депутатам муниципальных советов собирать обязательный туристический налог, а не курортный сбор», — пояснил Мкртчян в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, многие депутаты решили, что это обязанность, и начали вводить сборы даже в отдаленных областях, где «на весь район полтора отеля».

Специалист подчеркнул, что курортный сбор должны были взимать только на тех территориях, куда туристы ехали массово. В непопулярных местах для туризма введение подобного сбора может вовсе уничтожить его развитие навсегда, считает Мкртчян.

Тем временем вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил Агентству городских новостей «Москва», что опровергли информацию о том, что на курортах Египта россияне массово болеют ротавирусом.

«Страховые компании не фиксируют увеличения количества обращений за медицинской помощью у туристов в Египте. Роспотребнадзор и органы здравоохранения Египта не обозначили статус эпидемии. Информация официально не подтверждена», — сказал Горин.

При этом он добавил, что при возникновении первых симптомов инфекции необходимо сразу обращаться к врачам через страховую компанию, чтобы страховка покрыла лечение.

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