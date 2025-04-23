Россиянам назвали города с самым бюджетным проживанием на майские праздники

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Дешевле всего отдых на майские праздники в текущем году обойдётся россиянам в Тюмени, где средняя стоимость одной ночи в отеле составила порядка 4000 рублей. Такие данные появились после исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
«В целом средняя стоимость забронированной ночи в российских гостиницах и апартаментах составляет 6300 рублей. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым бюджетным направлением оказалась Тюмень, где средняя цена составила 3800 рублей», — приводит «Москва 24» данные исследования.
Также недорого обойдётся отдых в Новосибирске, где за ночь в отеле можно в среднем отдать 4000, и в Смоленске, там стоимость одной ночи обойдётся примерно в 4300 рублей.
Кроме того, ночь в отеле или апартаментах обойдётся до 5000 рублей, в Ессентуках, Астрахани, Рязани, Вологде и Горно-Алтайске.
Тем временем эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина рассказала в беседе с RT, как грамотно спланировать отпуск в мае 2025 года.
«Многие хотят присоединить несколько дней отпуска к майским праздникам, ключевой момент — правильно выбрать даты. Если часть отпуска придётся на 2, 3, 7, 8 или 10 мая, вы получите больше денег, чем если бы эти дни оставались обычными выходными», — отметила Сайгина.
При этом она предупредила, что не стоит брать отпуск во второй половине мая, так как это экономически нецелесообразно.
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