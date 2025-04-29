Подмосковье лидирует у желающих отдохнуть на майские праздники в глэмпингах

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Московская область лидирует у туристов, желающих провести майские праздники в глэмпингах. В числе наиболее популярных регионов также и Татарстан, Ярославская и Тульская области, Карелия и Краснодарский край, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.
«15% всех бронирований глэмпингов на майские приходится на Московскую область, столько же на Татарстан. Доля Ярославской области составляет 6%, Карелии и Тульской области – по 5%, Краснодарского края – 4%, Тверской и Свердловской областей – по 3%», – отметил директор департамента развития туризма Алимбек Хидзев.Как сказали в министерстве, модульные гостиницы и глэмпинги – сегодня одни из самых популярных форматов размещения, который выбирают туристы.
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