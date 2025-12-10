В России продолжается голосование за «Город молодёжи – 2026»
Жители России могут определить, какой город страны в следующем году получит статус молодёжного. Об этом «Радио 1» сообщили в Министерстве молодёжной политики Липецкой области.
Среди претендентов – Елец, который в 2025 году принял участие во Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» со специальной номинацией для муниципальных образований, которые не являются административным центром субъекта России, – «Город молодёжи».
По результатам заявочной оценки липецкий город вошёл в число финалистов, претендующих на звание «Города молодёжи» в 2026 году. Кроме того, в списке числятся Выкса, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш.
Город Елец является один из старейших в нашей стране. В этом году он торжественно отметил 879 лет со дня основания. На протяжении многих веков существования поселения ельчане были очевидцами и участниками различных исторических событий, в том числе Куликовской битвы 1389 года и Елецкой наступательной операции 1941 года.
Президент России Владимир Путин 8 октября 2007 года присвоил Ельцу почётное звание «Города воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость страны.
В настоящее время Елец является промышленным и культурным центром, одним из самых красивых российских городов. В нём работают 13 муниципальных общеобразовательных школ, 30 детсадов и три учреждения допобразования.
Кроме того, в городе действуют филиалы высших и средних учебных заведений. Крупнейший из них – Елецкий государственный институт имени И.А. Бунина.
В сентябре этого года в Ельце в рамках Всероссийского конкурса программ комплексного развития в субъектах России «Регион для молодых» открыли современный Центр молодёжи. В нём работают музыкальная и танцевальная студии, творческая мастерская, курсы юного журналиста, компьютерный класс и пространство знаний, диалога и добра.
1 декабря на портале Госуслуг доступно голосование за определение «Города молодёжи – 2026». Выбрать Елец и повысить его шансы на получение этого звания можно до 19 декабря по этой ссылке. Результаты конкурса будут доступны уже 20 декабря.
