В России продолжается голосование за «Город молодёжи – 2026»

10 декабря 2025, 16:23

Фото: пресс-служба Министерства молодёжной политики Липецкой области

Жители России могут определить, какой город страны в следующем году получит статус молодёжного. Об этом «Радио 1» сообщили в Министерстве молодёжной политики Липецкой области.