Казань вошла в топ-3 популярных направлений на мартовские праздники

06 марта 2026, 18:36

Аренда жилья в Казани на 8 Марта подорожала до 15%

Фото: Istock / Nanci Santos

Казань вошла в тройку самых востребованных направлений для аренды жилья на праздничные выходные с 7 по 9 марта. Об этом сообщает «Татар-Информ».