Казань вошла в топ-3 популярных направлений на мартовские праздники

Аренда жилья в Казани на 8 Марта подорожала до 15%
Фото: Istock / Nanci Santos

Казань вошла в тройку самых востребованных направлений для аренды жилья на праздничные выходные с 7 по 9 марта. Об этом сообщает «Татар-Информ».



Лидером по количеству бронирований стал Санкт-Петербург, а третью позицию заняла Москва.

Общий спрос на аренду жилья в период мартовских праздников вырос примерно на 40% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Эксперты связывают такой рост интереса к поездкам с более длинными выходными.

Помимо тройки лидеров, туристы активно бронировали жилье в Краснодар, Екатеринбург, Ярославль, Нижний Новгород, Минск, Калининград и Новосибирск. При этом сильнее всего за год вырос интерес к поездкам в Краснодар и Ярославль — примерно на 30%.

При этом стоимость аренды жилья в Казани на праздничные даты увеличилась на 10–15%. Об этом сообщил вице-президент Гильдии риэлторов Татарстана Руслан Садреев.

В то же время президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова отметила, что спрос на гостиницы в городе к Международному женскому дню в этом году оказался невысоким.

