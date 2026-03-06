В Петербурге мужчина избил школьников в подъезде из-за их внешнего вида

06 марта 2026, 16:35

В Петербурге вынесли приговор мужчине за избиение подростков из-за внешности

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Петербурге суд приговорил к четырём годам колонии мужчину, который в октябре напал на подростков из-за неприязни к их внешнему виду. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.