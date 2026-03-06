В Петербурге мужчина избил школьников в подъезде из-за их внешнего вида
В Петербурге суд приговорил к четырём годам колонии мужчину, который в октябре напал на подростков из-за неприязни к их внешнему виду. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.
Инцидент произошёл 3 октября в подъезде дома на улице Большой Посадской. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант сначала применил перцовый баллончик в сторону троих несовершеннолетних.
Затем злоумышленник перешёл к физическому насилию: он избил одного подростка, нанося удары руками и ногами по голове и корпусу. Второму потерпевшему мужчина причинил травмы, схватив за волосы и ударив лицом о перила.
В суде подсудимый полностью признал вину. Ранее он уже имел непогашенную судимость за предыдущее преступление. Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить потерпевшим 310 тысяч рублей.
