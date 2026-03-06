В России могут запретить пьесы авторов, не состоящих в Союзе писателей России

06 марта 2026, 18:02

Драматург Денисов заявил о негласном запрете пьес авторов, не состоящих в СПР

Фото: iStock/Pressmaster

Драматург из Новосибирска Вячеслав Денисов пожаловался на негласный запрет на постановку пьес авторов, не состоящих в Союзе писателей России.





По его словам, с ним дважды связывались представители двух театров по поводу постановок его пьес. Однако после того, как они узнавали, что драматург не состоит в Союзе писателей России, разговор заканчивался.





«Первый разговор прошёл бодро, и среди прочих вопросов вдруг прозвучало: "А вы член Союза писателей России?". Я говорю — нет, бог милостив, я вообще против присутствия в каких бы то ни было коллективах, ибо лень мне соответствовать общим идеалам. А, тем более, с некоторыми нынешними членами, которыми этот СП забит до отказа», — приводит слова Денисова Om1 Новосибирск.

«А театрам жить надо, так что скоро вы или исключительно классику смотреть будете, или спектакли по пьесам членов», — посетовал Денисов.