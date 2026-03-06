В России могут запретить пьесы авторов, не состоящих в Союзе писателей России
Драматург Денисов заявил о негласном запрете пьес авторов, не состоящих в СПР
Драматург из Новосибирска Вячеслав Денисов пожаловался на негласный запрет на постановку пьес авторов, не состоящих в Союзе писателей России.
По его словам, с ним дважды связывались представители двух театров по поводу постановок его пьес. Однако после того, как они узнавали, что драматург не состоит в Союзе писателей России, разговор заканчивался.
«Первый разговор прошёл бодро, и среди прочих вопросов вдруг прозвучало: "А вы член Союза писателей России?". Я говорю — нет, бог милостив, я вообще против присутствия в каких бы то ни было коллективах, ибо лень мне соответствовать общим идеалам. А, тем более, с некоторыми нынешними членами, которыми этот СП забит до отказа», — приводит слова Денисова Om1 Новосибирск.
В ответ ему сообщили, что есть установка — ставить пьесы только членов Союза писателей России.
Еще через два дня Денисову позвонили из театра другого региона, однако задали такой же вопрос. Драматург отметил, что требования предъявляют, несмотря на раскупленные билеты на спектакли. Он опасается, что многие постановки, которые показывают годами, также могут попасть «под удар».
«А театрам жить надо, так что скоро вы или исключительно классику смотреть будете, или спектакли по пьесам членов», — посетовал Денисов.