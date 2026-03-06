Россиянам назвали дешевый источник сверхценного белка

06 марта 2026, 17:29

Врач Малышева заявила, что в минтае содержится много ценного белка

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дешевый продукт, в котором содержится много ценного белка.