Достижения.рф

Россиянам назвали дешевый источник сверхценного белка

Врач Малышева заявила, что в минтае содержится много ценного белка
Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дешевый продукт, в котором содержится много ценного белка.



Минтай — превосходный источник высококачественного белка. По мнению Малышевой, вещество, содержащееся в этой рыбе, является не только самым доступным по цене, но и самым полезным для здоровья.

Врач подчеркнула, что белок из минтая обойдется значительно дешевле, чем покупка говяжьего белка. Малышева подчеркнула, что цена за грамм рыбного вещества составляет один рубль, в то время как за аналогичное количество белка из говядины необходимо заплатить четыре рубля.

Ранее врач акушер-гинеколог, репродуктолог Анастасия Боброва назвала продукт, помогающий здоровью женщин. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0