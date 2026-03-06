Россиянам назвали дешевый источник сверхценного белка
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале дешевый продукт, в котором содержится много ценного белка.
Минтай — превосходный источник высококачественного белка. По мнению Малышевой, вещество, содержащееся в этой рыбе, является не только самым доступным по цене, но и самым полезным для здоровья.
Врач подчеркнула, что белок из минтая обойдется значительно дешевле, чем покупка говяжьего белка. Малышева подчеркнула, что цена за грамм рыбного вещества составляет один рубль, в то время как за аналогичное количество белка из говядины необходимо заплатить четыре рубля.
