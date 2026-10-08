Казань вошла в топ-5 популярных направлений для аренды апартаментов
Казань заняла четвертое место среди самых популярных направлений для аренды апартаментов в октябре 2026 года. В среднем туристы бронировали жилье в столице Татарстана на три ночи.
Такие сведения приводит российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, сообщает «Татар-информ». В октябре путешественники нередко выбирают апартаменты как альтернативу гостиницам: такой вариант может быть выгоднее и обеспечивает больше приватности. При поиске жилья туристы ориентируются на фотографии, отзывы, расположение объекта и количество комнат.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург — на него пришлось 13% всех бронирований апартаментов. Москва заняла второе место с 10%, Краснодар — третье с 5%. Средняя стоимость ночи в апартаментах Казани составила 4 389 рублей, а средняя продолжительность поездки — три ночи.
В десятку наиболее популярных направлений для аренды апартаментов в октябре также вошли Сочи, Калининград, Кисловодск, Пятигорск, Зеленоградск и Ессентуки.
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