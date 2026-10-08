Казань вошла в топ-5 популярных направлений для аренды апартаментов

08 октября 2026, 13:29

Туристы тратили на аренду жилья в Казани в среднем 4 389 рублей за ночь

Фото: istockphoto / mediaphotos

Казань заняла четвертое место среди самых популярных направлений для аренды апартаментов в октябре 2026 года. В среднем туристы бронировали жилье в столице Татарстана на три ночи.