Юрист объяснила, что делать при навязанной платной услуге

08 октября 2026, 13:06

Юрист Свечникова: деньги за услугу без согласия покупателя должны вернуть

Фото: istockphoto / Pattanaphong Khuankaew

Навязывать покупателю дополнительные платные услуги и делать их оплату условием основной покупки запрещено. Об этом RT рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Софья Свечникова.





По словам специалиста, покупатель вправе отказаться, например, от платной настройки телефона и приобрести только сам аппарат. Продавец не может требовать оплатить дополнительную услугу как условие продажи — такой запрет установлен статьей 16 закона «О защите прав потребителей». Правило распространяется на покупки для личных нужд.



«Оказывать дополнительные платные услуги без согласия также запрещено. Согласие по общему правилу оформляют письменно. Заранее проставленные продавцом галочки недопустимы», — отметила Свечникова.