Юрист объяснила, что делать при навязанной платной услуге
Юрист Свечникова: деньги за услугу без согласия покупателя должны вернуть
Навязывать покупателю дополнительные платные услуги и делать их оплату условием основной покупки запрещено. Об этом RT рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Софья Свечникова.
По словам специалиста, покупатель вправе отказаться, например, от платной настройки телефона и приобрести только сам аппарат. Продавец не может требовать оплатить дополнительную услугу как условие продажи — такой запрет установлен статьей 16 закона «О защите прав потребителей». Правило распространяется на покупки для личных нужд.
«Оказывать дополнительные платные услуги без согласия также запрещено. Согласие по общему правилу оформляют письменно. Заранее проставленные продавцом галочки недопустимы», — отметила Свечникова.Если покупатель уже заплатил за навязанную услугу, ему следует направить продавцу или исполнителю письменное требование о возврате денег, указав название услуги и сумму. Согласно пункту 3.1 статьи 16, средства должны вернуть в течение трех дней с момента предъявления требования.
Свечникова советует сохранять договор, чек, переписку и скриншоты, подтверждающие нарушение. Требование о возврате денег стоит передать под отметку о получении на копии документа либо отправить способом, позволяющим подтвердить доставку.
За навязывание дополнительной услуги в качестве условия основной покупки должностным лицам и индивидуальным предпринимателям может грозить штраф от 50 до 150 тыс. рублей, а организациям — от 200 до 500 тыс. рублей. При этом штраф перечисляется государству и не заменяет обязанность продавца вернуть покупателю деньги.
Если продавец отказывается продать товар без дополнительной услуги или нарушает срок возврата средств, следует обратиться в территориальный Роспотребнадзор и приложить доказательства нарушения и копию письменного требования.