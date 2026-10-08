Женщина легла спать с простудой и пробыла без сознания больше месяца
Британка Джен Ротни легла спать с обычной простудой, а проснулась только через полтора месяца. Об этом пишет Mirror.
Местная жительница почувствовала себя плохо во время вечернего отдыха в баре с друзьями. В течение нескольких недель она страдала от насморка, поэтому списала свое состояние на простуду. Вернувшись домой, женщина легла спать пораньше. На следующее утро дочь и мать не смогли разбудить британку, но не стали вызывать скорую помощь, поскольку Джен дышала и казалась им в норме.
В течение следующих шести недель близкие старались поить Ротни, чтобы избежать обезвоживания. Спустя полтора месяца она пришла в себя и была потрясена, узнав, что проспала 45 дней. За это время британка потеряла три килограмма. Попытки сходить в туалет заканчивались падениями в ванной, после чего Джен снова засыпала на несколько часов. Осознав ухудшение состояния, женщина обратилась в больницу. Врач диагностировал у нее миалгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости — недуг неизвестной природы, проявляющийся сильной усталостью.
После длительного лечения в специализированной клинике Ротни кардинально изменила свою жизнь. Она уволилась с прежней работы, стала коучем по вопросам здоровья, научилась правильно отдыхать и написала книгу о путешествиях.
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