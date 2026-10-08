Женщина легла спать с простудой и пробыла без сознания больше месяца

08 октября 2026, 12:46

Mirror: 65-летняя британка проспала 45 дней из-за синдрома хронической усталости

Фото: iStock/sudok1

Британка Джен Ротни легла спать с обычной простудой, а проснулась только через полтора месяца. Об этом пишет Mirror.