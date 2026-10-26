Казань вошла в тройку региональных столиц по балансу работы и личной жизни
Казань заняла второе место среди столиц российских регионов по соотношению работы и личной жизни. Рейтинг городов составила газета «Ведомости», сопоставив уровень доходов жителей и привлекательность городской инфраструктуры.
По показателю относительного заработка столица Татарстана также оказалась на второй строчке. Медианная зарплата после уплаты налогов и вычета расходов на аренду жилья в Казани соответствует 3,8 регионального прожиточного минимума. Первое место в этой категории занял Ханты-Мансийск, а третье разделили Красногорск Московской области и Южно-Сахалинск.
При оценке качества городской среды за ориентир была взята Москва, которой присвоили 100 баллов. Казань получила 34 балла и расположилась на седьмой позиции, разделив ее с Самарой. Выше в рейтинге оказались Санкт-Петербург с 80 баллами, Краснодар с 48, Екатеринбург с 39, Нижний Новгород с 36, Севастополь с 37, а также Новосибирск и Ростов-на-Дону, набравшие по 35 баллов.
Лидером общего рейтинга региональных столиц стал Екатеринбург, вторую строчку заняла Казань, а третью — Нижний Новгород, передает Татар-Информ.
При составлении рейтинга авторы учитывали два ключевых параметра: размер медианной заработной платы после вычета налогов и качество городской инфраструктуры. Для анализа использовались сведения Росстата и статистика пользовательских отзывов, предоставленная сервисом «Яндекс Карты».
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