Казань вошла в тройку региональных столиц по балансу работы и личной жизни

26 октября 2026, 13:34

Фото: iStock/RAndrey

Казань заняла второе место среди столиц российских регионов по соотношению работы и личной жизни. Рейтинг городов составила газета «Ведомости», сопоставив уровень доходов жителей и привлекательность городской инфраструктуры.