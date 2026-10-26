Жители Московской области свыше 7 млн раз записались к врачу через Добродел

26 октября 2026, 12:37

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Возможностью запланировать посещение врача онлайн с помощью мобильного приложения Добродел уже воспользовались более семи миллионов раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Чтобы записаться к врачу, нужно авторизоваться в приложении через подтверждённую учётную запись ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» и открыть «Запись к врачу». После этого необходимо выбрать специалиста, дату и время приёма.

«Выбрав опцию «Другой полис», можно записать на приём другого человека. Отмена записи или изменение времени приёма доступны в разделе «Мои записи». Если к желаемому специалисту мест временно нет, можно записаться в лист ожидания», – пояснили в ведомстве.