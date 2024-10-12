Казанская икона Божией Матери прибыла в Зачатьевский храм Чехова

Фото: Павел Таран
Казанская икона Божией Матери прибыла в Чехов и перенесена в Зачатьевский храм на два дня. Об этом сообщает 12 октября пресс-служба администрации городского округа Чехов.
Благочинный Чеховского церковного округа, иерей Константин Семёнов, провел молебен о Победе. В нем также приняли участие представители духовенства и сопровождающий икону иерей Константин Быков.
Рано утром прихожане пришли поклониться святыне и помолиться за наших воинов, участвующих в специальной военной операции. На богослужении присутствовали также военнослужащие.
Икона начала свой путь по России 5 мая, когда Святейший Патриарх Кирилл провел молебен о Победе в Казанском соборе на Красной площади. Более миллионов людей уже смогли поклониться образу.
В Чехове это можно сделать 12 и 13 октября. В субботу доступ к иконе будет открыт до 21:00. А 13 октября — с 6 утра до 15:50. Кроме этого в воскресенье в 6:3 и 9:30 пройдут Божественная литургия и молебен о Победе.
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Рано утром прихожане пришли поклониться святыне и помолиться за наших воинов, участвующих в специальной военной операции. На богослужении присутствовали также военнослужащие.
Икона начала свой путь по России 5 мая, когда Святейший Патриарх Кирилл провел молебен о Победе в Казанском соборе на Красной площади. Более миллионов людей уже смогли поклониться образу.
В Чехове это можно сделать 12 и 13 октября. В субботу доступ к иконе будет открыт до 21:00. А 13 октября — с 6 утра до 15:50. Кроме этого в воскресенье в 6:3 и 9:30 пройдут Божественная литургия и молебен о Победе.
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Лия Мурадьян