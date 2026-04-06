Казанский имам ответил, может ли бес вселиться в человека
Джинн (бес) действительно может вселяться в людей. Об этом заявил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин в беседе с «Татар-информом».
По его словам, которые приводит агентство, это происходит не случайно, а в результате определенных действий или обстоятельств. Например, если кто-то решил навредить другому человеку и обратился к тем, кто пользуется услугами джиннов. Также причиной может стать сильный испуг или долгое пребывание в «нечистых местах», где обитает множество подобных существ.
Религиозный деятель отметил, что существуют специальные ритуалы изгнания беса, но призвал не искать его в себе при каждой неудаче. По его словам, проблемы могут быть связаны в том числе с болезнями. Он посоветовал в первую очередь обращаться к врачам, а затем — к имамам, которые помогут определить, есть ли джинн на самом деле.
