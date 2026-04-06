Беременным в селах организуют бесплатный проезд к врачу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о новой мере поддержки для будущих мам, проживающих в сельской местности. Об этом пишет РИА Новости.
Региональные власти обязаны организовать для таких женщин бесплатный проезд к гинекологам. Это правило коснется населенных пунктов, где отсутствует регулярное сообщение с женскими консультациями.
«В таком случае региональные власти должны будут организовать поездки будущих мам на осмотр к врачам и обратно — бесплатно для пациентов», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Инициатива позволит беременным своевременно посещать необходимые осмотры. Решение направлено на улучшение доступности медицинской помощи в отдаленных районах.