Россиян предупредили об опасности камер и видеонянь в квартире
Киберэксперт Гаус: Видеоняни могут быть инструментом для кибершпионажа
Умные камеры и видеоняни все чаще превращаются в инструмент для кибершпионажа. Об этом предупредил генеральный директор компании «АТОМЪ», эксперт по кибербезопасности Глеб Гаус.
По его словам, большинство россиян воспринимают камеры в доме обычной «бытовой техникой», однако на деле они являются полноценными компьютерами. Специалист пояснил, что использование стандартного пароля или его отсутствие является критической ошибкой. Сейчас есть поисковые системы, которые автоматически сканируют сеть в поисках уязвимых камер.
«Хакеру не нужно взламывать именно ваш дом — он находит тысячи устройств с паролями вроде "admin" или "123456" и получает доступ к трансляции. Вы пьете чай на кухне, а в это время кто-то на другом конце мира наблюдает за вами в прямом эфире», — приводят argumenti.ru слова Гауса.
Он уточнил, что многие камеры оснащены функцией обратной связи. И уже были случаи, когда злоумышленники с помощью динамиков взломанных видеонянь пугали детей или транслировали странные звуки в пустых комнатах.
Эксперт подчеркнул, что любая линза, подключенная к сети, — это потенциальный свидетель. Конфиденциальность необходимо настраивать самостоятельно, чтобы умный дом не превратился в инструмент для манипуляций злоумышленников.