Стало известно, кому полагается соцдоплата в Татарстане
Неработающие пенсионеры Республики Татарстан имеют право на социальную доплату, если их ежемесячный совокупный доход не достигает величины прожиточного минимума, установленного для этой категории граждан.
«Татар-информ» пишет, что в 2026 году такой минимум в регионе составляет 13 844 рубля. Как сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России (ОСФР) по РТ, средний размер этой доплаты в республике сейчас равен 3 611 рублям.
Всего в Татарстане пенсии получают 1 099 855 жителей. С начала года в регионе прошла индексация пенсионных выплат: с 1 апреля социальные пенсии выросли на 6,8%, а страховые пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров увелили с 1 января на 7,6%. В настоящее время средний размер страховой пенсии по старости в республике составляет 26 550 рублей.
При оценке права на получение доплаты специалисты СФР учитывают все назначенные пенсионеру денежные средства — пенсию, срочные пенсионные выплаты, ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) вместе со стоимостью набора социальных услуг, а также иные меры социальной поддержки в денежной форме (компенсации за ЖКУ, телефон, проезд). Льготы, предоставляемые в натуральном виде, в расчет не берутся. Если общая сумма дохода оказывается ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, доплата назначается автоматически, без подачи заявления.
Читайте также: