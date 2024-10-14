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Казанскую икону Божией Матери привезли в Подольск

14 октября 2024, 17:03
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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Казанская икона Божией Матери 13 октября прибыла в подмосковный Подольск и доставлена в Троицкий кафедральный собор, сообщает пресс-служба Московской митрополии РПЦ.
«В торжественной встрече святыни приняли участие архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, заместитель благочинного Подольского церковного округа иерей Сергий Костин и духовенство Подольской епархии», — говорится в сообщении.
По прибытии иконы было совершено праздничное богослужение, а затем — молебен о даровании победы. Участие в нём приняли местные жители, глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и председатель горсовета Алексей Никулин. Икона останется в Троицком соборе Подольска до девяти вечера 14 октября.



Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Казанскую икону Божией Матери отправили в «путешествие» по городам России в рамках Всероссийского моленья о победе — после богослужения, который совершил в мае в Москве патриарх Кирилл. На территории Подмосковья икона пробудет до 23 октября.

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#икона
#подольск
Зубная смерть: Стоматолог объяснил гибель жительницы Подмосковья после удаления зубов
Стоматолог Усачев: удаление 32 зубов не является причиной летального исхода пациента
14 октября 2024, 17:55

Фото: iStock/simpson33

Жительнице Подмосковья удалили все 32 зуба, а на следующий день её нашли мёртвой. Известно, что она планировала устанавливать импланты. Проводится проверка.
Стоматолог, хирург-имплантолог, главврач клиники «МЁД» Илья Усачев в беседе с «Радио 1» сообщил, что удаление 32 зубов не является причиной летального исхода пациента.

«Сколько надо удалять зубов, столько и удалять. По количеству нет ограничений, но доктор должен понимать, что там есть разная степень сложности, применение или неприменение анестезии и еще разные нюансы. Доктор должен понимать риски», — объяснил эксперт.

По его словам, из этой новости напрашивается вопрос: зачем удаляли сразу 32 зуба?

«Значит, есть какие-то проблемы в полости рта, а значит, и во всем организме. Есть еще аллергические реакции, которые тоже могут не сразу проявиться. Очень много удаляют зубов — это не первопричина», — сказал стоматолог.
Он добавил, что нельзя ротовую полость рассматривать отдельно от всего организма, потому что это все работает комплексно.

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Школьники Херсонской области получают новые знания благодаря сотрудничеству с РАНХиГС
14 октября 2024, 17:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Благодаря недавно заключенному соглашению о сотрудничестве, талантливые студенты из Херсонской области начали углубленное изучение таких дисциплин, как государственное и муниципальное управление, экономика и менеджмент, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
С 1 сентября 2024 года в регионе стартовали первые лицейские классы. Уроки проводятся в онлайн-формате, где у учащихся есть возможность взаимодействовать с преподавателями Московского областного филиала РАНХиГС, получая доступ к видеозаписям лекций, презентациям и возможность задавать вопросы во время практических занятий.

По словам заместителя директора и доктора экономических наук Натальи Николаевны Киселевой, одной из ключевых задач, стоящих перед страной, является интеграция новых регионов России в состав единого национального пространства. Важным аспектом этого процесса является патриотическое, духовное и культурное воспитание молодого поколения на новых территориях, формирование правовой культуры и помощь в выборе профессии.

С этой целью и было подписано соглашение между Московским областным филиалом Президентской академии и одной из школ Херсонской области.

С ребятами мы сегодня впервые провели практическое занятие. До этого занимались в лекционном формате, знакомились и изучали устройство Российской Федерации. Мы рассматривали теории возникновения государства, изучали мнения правоведов и экономистов, — рассказала старший преподаватель кафедры государственного управления и права Анна Кулагина.
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#московская область
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Студенты Красногорского колледжа посетили машиностроительный завод
14 октября 2024, 17:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Экскурсию по машиностроительному заводу «Бецема» организовали для студентов Красногорского колледжа, мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на повышение качества профессионального образования и помощь подрастающему поколению в профориентации, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«На заводе студенты познакомились с реальными условиями труда и больше узнали о специфике профессии. Поездка на завод помогла будущим специалистам понять, чего ожидать от будущей работы», — говорится в сообщении.
Завод «Бецема» расположен на Ильинском шоссе в Красногорске. Здесь выпускают коммунальную, дорожно-строительную и прочую спецтехнику, а также технологическое оборудование.

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Специалист Вишневский раскрыл лёгкий метод оптимизации системы смартфона
Специалист Вишневский рекомендовал чаще перезагружать смартфон
14 октября 2024, 17:45

Фото: iStock/RollingCamera

Менеджер отдела по мобильному оборудованию Антон Вишневский заявил, что перезагрузка смартфона может способствовать оптимизации работы гаджета.
«Это поможет ускорить его работу, так как за длительное время могут накапливаться фоновые процессы и временные файлы, замедляющие устройство. Регулярная перезагрузка удаляет ненужные данные и оптимизирует систему», — отметил в беседе с RT Вишневский.

Кроме этого, для нормальной работы смартфона он рекомендовал удалять неиспользуемые приложения, чистить память и кэш, обновлять системы операционной системы, оптимизировать подключения, а также не допускать перегрева техники.

А техноэксперт сервиса Сергей Биржевой отметил, что причиной медленной работы компьютера может быть переполненный жёсткий диск. Для того, чтобы исправить это, специалист предложил несколько рекомендаций.

«Удалите ненужные файлы, программы и документы. Используйте программы для очистки диска. Они удаляют временные файлы, кеш браузеров и системные логи. Также можно подключить программы для поиска дубликатов, которые обнаруживают одинаковые файлы и устраняют их», — заявил в беседе с Газета.ру Биржевой.

Кроме этого, можно отключать ненужные программы в автозагрузке, регулярно проверять систему с помощью антивирусных программ, удалять неиспользуемые приложения.

Ранее доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова заявила, что для снижения рисков заражения техники вирусами-троянами следует внимательнее относится ко всем получаемым сообщениям.

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Готовность капремонта центра детского творчества в Куровском превысила 55%
14 октября 2024, 17:38

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание центра детского творчества «Открытие», расположенное на Вокзальной улице в посёлке Куровское Орехово-Зуевского городского округа, капитально ремонтируют, в настоящее время готовность объекта составила 55,5%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас ведётся чистовая отделка внутренних помещений здания, проёмов окон и дверей, устройство инженерных сетей, фасадные и кровельные работы, на объекте занято 25 строителей и две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
Площадь здания центра детского творчества «Открытие» составляет около тысячи квадратных метров. Согласно плану, в ходе капитального ремонта здесь должны обновить фасад, крышу, входные группы, все двери и окна, инженерные сети и сантехнику. Завершить все работы должны в начале будущего года.

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#капремонт
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В центре «Активное долголетие» прошёл мастер-класс по скетчингу
14 октября 2024, 17:34

пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В рамках московского проекта «Активное долголетие» состоялся интересный мастер-класс по ботаническому скетчингу осенних листьев. Педагог Диана Каскина научила участников создавать яркие и красочные рисунки без детальной проработки, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Скетчинг — это эффективный метод быстро зафиксировать свои впечатления и идеи, выразить эмоции на бумаге без лишних усилий.

Направление ботанического скетчинга популярно среди любителей природы и искусства.

Во время мастер-класса участники использовали разные материалы: маркеры, цветные карандаши и акварель. В итоге получились красивые осенние картины, излучающие позитив и тепло.

Участники вдохновились новыми идеями и готовы применять эту технику за пределами занятий. Они убеждены, что ботанический скетчинг поможет им выражать свои чувства и мысли, а также наслаждаться творческим процессом.

Центры «Активное долголетие» приглашают на изобразительного искусства.

Адреса центров «Активного долголетия»:

  • Красногорск, Красногорский бульвар, дом 5;
  • Красногорск, Заводская улица, дом 4;
  • Нахабино, улица Чкалова, дом 7.
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#искусство
#мастер-класс
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В Московской области Энергетики отремонтировали воздушную линию 110 кВ «Голутвин – Рубин»
14 октября 2024, 17:34

Фото: Министерство энергетики Московской области

Специалисты «Россети Московский регион» успешно завершили замену опор на высоковольтной линии 110 кВ «Голутвин — Рубин» в восточной части Московской области. Работа проводилась в рамках капитального ремонта других высоковольтных линий, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Линия 110 кВ «Голутвин — Рубин» протяжённостью около 28 километров была введена в эксплуатацию в 1929 году. Большинство опор на этой линии уже было заменено ранее.

В 2024 году энергетики заканчивают капитальный ремонт линии, заменив оставшиеся 64 деревянных опоры на современные железобетонные опоры.

Благодаря модернизации линии качество и надёжность электроснабжения улучшились для более чем 38,6 тысяч потребителей и 151 социально значимого объекта в городском округе Коломна.

В то же время во время ремонтных работ бригада электриков Восточного подразделения также работала над другими шестью линиями электропередач, включая ВЛ 110 кВ «Бакунино — Суворово», «Пески — Фабричная», «Фабричная — Лопатино» и ВЛ 35 кВ «Третьяково — Луховицы» с ответвлением на Новиково, «Цюрупа — Лопатино 2» и «Зарайск — Третьяково». Эти линии были введены в эксплуатацию с 1930 по 1954 год, их общая протяжённость составляет более 103 километров. На пяти из этих линий энергетики уже заменили все опоры и начали капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Зарайск — Третьяково».

Модернизация всех семи высоковольтных линий электропередач повысит надёжность и качество электроснабжения примерно для 79,4 тысячи бытовых потребителей, 304 социально значимых объектов и промышленных предприятий в городских округах Коломна, Воскресенск, Луховицы и Зарайск.

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#энергетика
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Мэр Собянин: пять детских поликлиник открылись в столице после реконструкции
14 октября 2024, 17:27

Фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Пять детских поликлиник открылись в столице в рамках реконструкции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Речь идет о филиале №4 ДГП №30, филиале №3 ДГП №23, филиале №1 ДГП №133, головном здании ДГП №48 и №58. К слову, помещение филиала №4 ДГП №30 было перестроено почти целиком.
Градоначальник подчеркнул, что кабинеты специалистов расположены по новому стандарту. Созданы зоны комфорта, где пациенты ждут приема с родителями. У самих работников тоже имеются места для отдыха.

«Здание оснастили современным оборудованием, теперь жителям доступны различные виды диагностики. Также увеличили количество процедурных кабинетов», — резюмировал мэр.
Прилегающая территория тоже благоустроена. Ранее сообщалось, сколько пенсионеров прошли социальную реабилитацию в Подмосковье.

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#сергей собянин
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В Московской области более 20 тысяч пенсионеров прошли курс социальной реабилитации
14 октября 2024, 16:15

Фото: Министерство социального развития Московской области

Реабилитация пожилых людей в социальных центрах представляет собой комплексную программу физических и психологических мероприятий, нацеленную на восстановление дееспособности и интеграцию пожилых граждан в общество, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В этом году более 20 тысяч пожилых жителей нашего региона прошли реабилитацию в социальных центрах. При наличии заболеваний и показаний от врача, жители могут пройти медицинскую реабилитацию, направленную на восстановление здоровья, например, после перенесенного инсульта, инфаркта, травм и других заболеваний. В мед.организациях Подмосковья такую реабилитацию прошли более 76,1 тыс. жителей», — рассказала Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Министерство социального развития Московской области сообщает о наличии в регионе 30 учреждений, оснащённых современным оборудованием, где пожилые люди могут пройти полный курс социальной реабилитации.

В рамках этих программ особое внимание уделяется психологическому благополучию и эмоциональному состоянию пожилых граждан. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план, а регулярный мониторинг физического состояния, общение и моральная поддержка способствуют достижению наилучших результатов, стабилизации настроения, формированию позитивного мышления и улучшению физического здоровья.

Реабилитационный курс длится 21 день и состоит из нескольких компонентов:

  • физкультурно-оздоровительной реабилитации (скандинавской ходьбы, лечебной физкультуры, занятий в тренажёрном зале, аэройоги, прыжков на батуте, дыхательной гимнастики и соляной комнаты);
  • социально-педагогической реабилитации (обучения компьютерной грамотности и эрготерапии);
  • социокультурной реабилитации (вокалотерапии, танцетерапии и живописи);
  • социально-психологической реабилитации (использования комнаты психологической разгрузки, индивидуальных занятий с психологом и групповых занятий с психологом).
Пройти курс реабилитации можно подав заявление на портале.

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