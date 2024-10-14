Казанскую икону Божией Матери привезли в Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Казанская икона Божией Матери 13 октября прибыла в подмосковный Подольск и доставлена в Троицкий кафедральный собор, сообщает пресс-служба Московской митрополии РПЦ.
«В торжественной встрече святыни приняли участие архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, заместитель благочинного Подольского церковного округа иерей Сергий Костин и духовенство Подольской епархии», — говорится в сообщении.По прибытии иконы было совершено праздничное богослужение, а затем — молебен о даровании победы. Участие в нём приняли местные жители, глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и председатель горсовета Алексей Никулин. Икона останется в Троицком соборе Подольска до девяти вечера 14 октября.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Казанскую икону Божией Матери отправили в «путешествие» по городам России в рамках Всероссийского моленья о победе — после богослужения, который совершил в мае в Москве патриарх Кирилл. На территории Подмосковья икона пробудет до 23 октября.
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