Подмосковное духовенство приняло участие в семинаре по исправлению преступников

Материнский капитал на первого ребенка увеличат на 46 тысяч рублей в 2025 году, на второго ребенка — на 61 тысячу. Об этом сообщил министр труда РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. По его данным, этой мерой поддержки должны будут воспользоваться больше 1 миллиона человека.