Подмосковное духовенство приняло участие в семинаре по исправлению преступников

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по МО
Обучающий семинар по совместной деятельности духовенства и работников уголовно-исполнительной системы для исправления, социализации и духовно-нравственного просвещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных провели во ФСИН России, от Подмосковья участие в мероприятии приняли православные священники Михаил Куземка и Сергий Головенко, а также представитель Духовного управления мусульман Московской области Шероз Холибоев, сообщает пресс-служба областного главка ФСИН.
«На семинаре с приветственным словом выступили руководитель группы организации работы с верующими Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН РФ полковник внутренней службы Сергей Гуров и исполняющий обязанности председателя Синодального отдела РПЦ по тюремному служению иерей Кирилл Марковский», — говорится в сообщении.Кроме того, собравшиеся заслушали доклад завкафедрой религиозных дисциплин Казанского исламского университета Дамира Шагавиева об истоках исламского фундаментализма и особенностях религиозных воззрений крайних исламистов. А замдиректора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин рассказал о политическом исламе. Был прочитан и ряд других докладов, в том числе посвящённых использованию традиционных духовно-нравственных ценностей для противодействия идеологии терроризма в местах заключения.
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Лев Каштанов