В Подмосковье привезут Казанскую икону Божьей Матери

Фото: iStock/OlyaSolodenko
Казанскую икону Божьей Матери привезут в Московскую область в октябре в рамках Всероссийского моленья о победе, в подмосковных храмах чудотворный образ будет находиться с 9 по 23 число, сообщает пресс-служба РПЦ.
Святыня отправилась в путешествие по российским городам после молебна о победе, который совершил 6 мая в Москве патриарх Кирилл.
Увидеть икону верующие смогут в Успенском кафедральном соборе и Свято-Троицком Ново-Голутвином женском монастыре в Коломне, Зачатьевском храме в Чехове и Троицком кафедральном соборе в Подольске, в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцове, Никольском кафедральном соборе в Красногорске, в Храме святителя Луки Симферопольского в посёлке Новый, в Михаило-Архангельском храме в Краснознаменске, Успенском кафедральном соборе в Дмитрове, Успенском кафедральном соборе в Сергиевом Посаде и в Богородицерождественском кафедральном соборе в Орехово-Зуеве.
Читайте также:
В Туле установят скульптуру беременной Богородицы
Священники не разводятся: экс-супруга Львовой-Беловой ждёт трудная судьба из-за свадьбы с Малофеевым
РПЦ поддержала идею исключить теорию эволюции Дарвина из учебников
«В Подмосковье молебны с Казанской иконой Божьей Матери проведут в одиннадцати храмах. Сотни верующих смогут поклониться святыне и помолиться о сражающихся и их скорейшем победоносном возвращении домой», — говорится в сообщении.
Увидеть икону верующие смогут в Успенском кафедральном соборе и Свято-Троицком Ново-Голутвином женском монастыре в Коломне, Зачатьевском храме в Чехове и Троицком кафедральном соборе в Подольске, в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцове, Никольском кафедральном соборе в Красногорске, в Храме святителя Луки Симферопольского в посёлке Новый, в Михаило-Архангельском храме в Краснознаменске, Успенском кафедральном соборе в Дмитрове, Успенском кафедральном соборе в Сергиевом Посаде и в Богородицерождественском кафедральном соборе в Орехово-Зуеве.
Читайте также:
В Туле установят скульптуру беременной Богородицы
Священники не разводятся: экс-супруга Львовой-Беловой ждёт трудная судьба из-за свадьбы с Малофеевым
РПЦ поддержала идею исключить теорию эволюции Дарвина из учебников
Лев Каштанов