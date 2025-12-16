Циклон принесет в Москву и Подмосковье теплый воздух
Синоптик Вильфанд: оттепель в столичном регионе продлится до конца недели
Приближающийся к центру европейской части России циклон принесет в Москву теплый воздух. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его прогнозу, оттепель в столичном регионе продлится до конца текущей недели. А в некоторых районах 16 декабря пройдет ледяной дождь.
«Это явление возникает, когда снежинки тают в более теплом слое воздуха на высоте 1000–1500 метров, а затем замерзают в холодном приземном слое, покрывая поверхность тонким слоем льда. Такие условия создают повышенную опасность гололеда и сильной скользкости, особенно во дворах и на пешеходных зонах», — уточнил Вильфанд в разговоре с «Москвой 24».
По его словам, температура на текущей неделе будет превышать климатическую норму на 6–7 °С. Такая погода больше характерна для ноября. Сформировавшийся снежный покров при таких условиях растает, заключил синоптик.
Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, что в Москве снега до 28 декабря не будет, а до воскресенья ожидается тягучая монотонная погода с температурой 0...-2 °С ночью, 0...+2 °С — днём.
«Пасмурное небо, несильный ветер и высокая влажность. Давление — чуть выше нормы», — поделился специалист.