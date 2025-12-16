Циклон принесет в Москву и Подмосковье теплый воздух

16 декабря 2025, 15:07

Синоптик Вильфанд: оттепель в столичном регионе продлится до конца недели

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Приближающийся к центру европейской части России циклон принесет в Москву теплый воздух. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





По его прогнозу, оттепель в столичном регионе продлится до конца текущей недели. А в некоторых районах 16 декабря пройдет ледяной дождь.





«Это явление возникает, когда снежинки тают в более теплом слое воздуха на высоте 1000–1500 метров, а затем замерзают в холодном приземном слое, покрывая поверхность тонким слоем льда. Такие условия создают повышенную опасность гололеда и сильной скользкости, особенно во дворах и на пешеходных зонах», — уточнил Вильфанд в разговоре с «Москвой 24».

«Пасмурное небо, несильный ветер и высокая влажность. Давление — чуть выше нормы», — поделился специалист.