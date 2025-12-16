Россияне могут принять участие в голосовании за Город молодёжи 2026
В Липецкой области находится небольшой городок с насыщенной историей и развитой социальной инфраструктурой. Речь о Ельце, который в ближайшее время может получить почётный статус «Город молодёжи».
Как сообщили «Радио 1» в Министерстве молодёжной политики региона, в 2025 году Елец стал участником Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых». Город подал заявку в специальной номинации, предназначенной для муниципальных образований, которые не являются административными центрами субъектов Российской Федерации.
По результатам оценки заявок Елец вошёл в число финалистов и теперь претендует на присвоение звания «Город молодёжи» в 2026 году. Вместе с ним в финальный список попали Выкса, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш.
Елец по праву считается одним из древнейших городов России – в этом году ему исполнилось 879 лет. За многовековую историю жители города не раз становились свидетелями и участниками значимых событий, среди которых Куликовская битва 1380 года и Елецкая наступательная операция 1941 года.
8 октября 2007 года указом президента России Владимира Путина Ельцу было присвоено почётное звание «Город воинской славы» – за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость страны.
В настоящее время Елец является промышленным и культурным центром региона, а также входит в число самых красивых городов России. Там работают 13 муниципальных общеобразовательных школ, 30 детских садов и три учреждения дополнительного образования.
Кроме того, здесь функционируют филиалы высших и средних профессиональных учебных заведений. Крупнейшим из них является Елецкий государственный институт имени И. А. Бунина.
В сентябре 2025 года в Ельце открылся современный Центр молодёжи. Его создание стало возможным благодаря участию города во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития субъектов Российской Федерации «Регион для молодых». В Центре работают музыкальная и танцевальная студии, компьютерный класс, курсы юного журналиста, творческая мастерская, а также пространство для знаний, диалога и добрых инициатив.
Поддержать Елец в борьбе за звание «Города молодёжи» может любой желающий. Для этого необходимо до 19 декабря проголосовать на портале Госуслуг. Итоги конкурса будут подведены 20 декабря.
Читайте также: