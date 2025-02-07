Киберэксперт Вураско: мошенники проводят фальшивые свидания перед 14 февраля

Фото: istockphoto.com/nevodka
В преддверии Дня святого Валентина, который отмечают 14 февраля, мошенники начали активно применять схему с фальшивыми свиданиями. Об этом рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско. По его информации, аферисты знакомятся с мужчинами в соцсетях через поддельные страницы с чужими фотографиями, а после просят оплатить билеты на какое-нибудь мероприятие для свидания.
Спецалист пояснил, что мошенники представляются девушками, входят в доверие к жертве, а после сообщают, что у них есть один билет на какое-нибудь мероприятие.
В то же время профессор химического факультета ФНМ МГУ имени Ломоносова Валентина Уточникова раскрыла, какие купюры злоумышленникам легче всего подделать. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что меньше всего от копирования защищены мелкие купюры и дешевые валюты, а самыми защищенными являются евро и франки.
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с поддельными штрафами
Родителей предупредили о новой схеме мошенничества на онлайн-платформах
Басков раскрыл новую схему мошенничества от его имени
«И предлагают потенциальной жертве забронировать свободное место рядом. После перехода на фальшивую страницу и совершения оплаты «собеседница» исчезает и перестаёт отвечать, а деньги попадают в руки злоумышленников», — сообщает RT после беседы с киберэкспертом.
В то же время профессор химического факультета ФНМ МГУ имени Ломоносова Валентина Уточникова раскрыла, какие купюры злоумышленникам легче всего подделать. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что меньше всего от копирования защищены мелкие купюры и дешевые валюты, а самыми защищенными являются евро и франки.
«После них уже идут доллары, и затем рубли. Наша валюта находится где-то в середине списка. Юани менее распространены, так что и подделывают их реже. Если мы берем номинал купюр, то легче подделать банкноты меньшего номинала. Для них используется меньше степеней защиты, чем для более дорогих банкнот. В России 50- и 100-рублевые банкноты подделывают чаще, чем более дорогие, потому что их реже проверяют», — поделилась Уточникова.Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с поддельными штрафами
Родителей предупредили о новой схеме мошенничества на онлайн-платформах
Басков раскрыл новую схему мошенничества от его имени
Данил Пономарев