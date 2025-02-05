Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с поддельными штрафами

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Мошенники начали использовать новую схему обмана: они рассылают через электронную почту и мессенджеры поддельные уведомления о штрафах и получают деньги жертв, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«В сообщении, направленном якобы от государственного ведомства, сообщается о наличии задолженности и необходимости срочно её оплатить. При этом должнику грозят штрафом и даже арестом имущества. Для оплаты предлагается перейти по ссылке или QR-код системы быстрых платежей. При этом при оперативной оплате предлагается «скидка», из-за чего люди спешат провести перевод. Отправленные деньги поступают злоумышленникам», — говорится в сообщении.Для того, чтобы не попасться на уловку мошенников, следует всегда проверять штрафы на в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте ведомства. И никогда не нужно переходить по непроверенным QR-кодам и ссылкам.
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