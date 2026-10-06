Каждые 25 граммов переработанного мяса повышают риск деменции
Употребление переработанного мяса может быть связано с повышенным риском развития деменции. Каждые дополнительные 25 граммов таких продуктов в день увеличивают его на 44–52%, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
К переработанному мясу относятся колбаса, бекон, ветчина, мясная нарезка и куриные рулеты. По словам специалиста, содержащиеся в них нитраты, нитриты, консерванты, избыток соли и насыщенных жиров могут негативно влиять на сосуды и способствовать воспалительным процессам.
Диетолог рекомендует ограничить употребление переработанного мяса до 50 граммов в день. Колбасу и бекон можно заменить отварной или запеченной говядиной, свининой и телятиной без добавок, а также жирной рыбой — лососем, скумбрией или сардинами. По словам Русаковой, омега-3 в рыбе связаны со снижением риска деменции на 28%.
Для разнообразия рациона специалист также советует есть орехи, бобовые, птицу, ягоды и листовую зелень. При этом полностью отказываться от мяса не требуется: по мнению диетолога, пара ломтиков качественной колбасы раз в неделю при сбалансированном рационе вряд ли негативно повлияет на когнитивные функции.
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