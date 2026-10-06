Каждые 25 граммов переработанного мяса повышают риск деменции

06 октября 2026, 10:54

Диетолог рекомендует ограничить колбасу, бекон и ветчину

Фото: istockphoto / lenakorzh

Употребление переработанного мяса может быть связано с повышенным риском развития деменции. Каждые дополнительные 25 граммов таких продуктов в день увеличивают его на 44–52%, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.