В России возникли риски остановки установки газового оборудования на автомобили

06 октября 2026, 09:43

SHOT: газовое оборудование для машин может стать недоступным в РФ

Фото: iStock/dobok

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил о проблемах с сертификацией газобаллонного оборудования для машин. Из-за этого владельцы автомобилей рискуют лишиться возможности официально устанавливать ГБО. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.