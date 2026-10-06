В России возникли риски остановки установки газового оборудования на автомобили
Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил о проблемах с сертификацией газобаллонного оборудования для машин. Из-за этого владельцы автомобилей рискуют лишиться возможности официально устанавливать ГБО. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Российские предприятия выпускают преимущественно газовые баллоны. Форсунки, редукторы и электронные блоки управления поставляли из Европы, главным образом из Италии и Польши. Сейчас объемы такого импорта сокращаются.
Для допуска оборудования на рынок нужны обязательные испытания. Проверки включают оценку прочности баллонов: их, в частности, тестируют выстрелом из карабина патроном калибра 7,62 мм.
По словам Шапарина, значительная часть профильных лабораторий прекратила работу. Оставшиеся площадки не способны провести весь перечень необходимых исследований.
Многие комплекты ГБО пока реализуют по действующим сертификатам, срок которых составляет от года до пяти лет. После окончания документов производители и поставщики не смогут оформить новые разрешения в полном объеме. Это способно привести к приостановке переоборудования автомобилей на газ.
Читайте также: