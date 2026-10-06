В России предложили выдавать учителям бесплатные путевки в санатории
В России хотят снизить риск профессионального выгорания учителей
Учителям в России предложили выдавать бесплатные путевки в санатории. С такой инициативой в беседе с «Абзацем» выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.
По его словам, мера поможет педагогам восстанавливаться после постоянных нагрузок и предотвращать профессиональное выгорание.
«Уставший, больной педагог не может дать ребенку то, что должен дать. Поэтому здоровье учителя — это вопрос национальной важности», — заявил Иванов.Оптимальным стажем для получения путевки он назвал 10–15 лет работы в школе. Для педагогов, работающих в сложных условиях, этот срок, по его мнению, можно сократить, а перенесшим тяжелые заболевания и людям из группы риска — предоставлять путевки независимо от стажа.
Иванов предложил направлять учителей в проверенные санатории с программами для восстановления психоэмоционального состояния и лечения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и опорно-двигательной систем. Путевку, по его мнению, следует выдавать раз в два-три года, а проезд к месту лечения и обратно сделать бесплатным.
Кроме того, общественник предложил улучшать жилищные условия педагогов, развивать психологическую поддержку, снижать бюрократическую нагрузку и повышать престиж профессии через СМИ.