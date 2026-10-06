В России предложили выдавать учителям бесплатные путевки в санатории

06 октября 2026, 10:40

В России хотят снизить риск профессионального выгорания учителей

Фото: istockphoto / NanoStockk

Учителям в России предложили выдавать бесплатные путевки в санатории. С такой инициативой в беседе с «Абзацем» выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.





По его словам, мера поможет педагогам восстанавливаться после постоянных нагрузок и предотвращать профессиональное выгорание.

«Уставший, больной педагог не может дать ребенку то, что должен дать. Поэтому здоровье учителя — это вопрос национальной важности», — заявил Иванов.