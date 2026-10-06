Раскрыты масштабы конфликтов людей с медведями в одном из регионов РФ

06 октября 2026, 10:26

В Приморье поступило 109 сообщений о конфликтах с медведями с начала года

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

С начала этого года в Приморском крае специалистам поступило 109 сообщений о конфликтных ситуациях с медведями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра лесного хозяйства и животного мира региона Алексея Сурового.