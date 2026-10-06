Раскрыты масштабы конфликтов людей с медведями в одном из регионов РФ
С начала этого года в Приморском крае специалистам поступило 109 сообщений о конфликтных ситуациях с медведями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра лесного хозяйства и животного мира региона Алексея Сурового.
По его словам, подтвердились 77 обращений, а в 36 случаях животные выходили непосредственно к людям. При этом до 30-40 процентов сообщений о конфликтах с медведями не находят подтверждения.
Суровый напомнил, что о встрече с хищником или обнаружении следов его пребывания рядом с людьми необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что в Приангарье 81-летний пенсионер отбился от медведя, напавшего на него во время рыбалки.
Читайте также: