«Каждый день кто-то приезжал»: журналист Виктор Левинзон пропал в Ленобласти

06 октября 2026, 22:28

В Ленобласти ищут спортивного журналиста Виктора Левинзона

Фото: istockphoto/avtk

В Ленинградской области второй день продолжаются поиски 57-летнего журналиста Виктора Левинзона. Об исчезновении мужчины 6 октября рассказал его сын Александр в беседе с РЕН ТВ.





Левинзон жил один в СНТ «Приютино» во Всеволожском районе. При этом родственники регулярно навещали его. Ранее журналист писал спортивные колонки для газеты «Вечерний Петербург», однако в последнее время нигде не работал.



По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», последний раз Левинзон выходил на связь вечером накануне исчезновения. Позже очевидцы заметили его одного на Дороге жизни в направлении Санкт-Петербурга.



По словам сына, отец не сообщил близким, куда и зачем собирается. Александр отметил, что в последнее время у мужчины возникали проблемы с памятью. Незадолго до исчезновения он начал отправлять бессвязные сообщения, состоявшие из набора букв, после чего перестал отвечать на звонки.





«Перед пропажей не приезжал, ничего не рассказывал. Обычно ждал нас дома, каждый день кто-то приезжал — либо я, либо девушка», — добавил собеседник.