«Каждый день кто-то приезжал»: журналист Виктор Левинзон пропал в Ленобласти
В Ленинградской области второй день продолжаются поиски 57-летнего журналиста Виктора Левинзона. Об исчезновении мужчины 6 октября рассказал его сын Александр в беседе с РЕН ТВ.
Левинзон жил один в СНТ «Приютино» во Всеволожском районе. При этом родственники регулярно навещали его. Ранее журналист писал спортивные колонки для газеты «Вечерний Петербург», однако в последнее время нигде не работал.
По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», последний раз Левинзон выходил на связь вечером накануне исчезновения. Позже очевидцы заметили его одного на Дороге жизни в направлении Санкт-Петербурга.
По словам сына, отец не сообщил близким, куда и зачем собирается. Александр отметил, что в последнее время у мужчины возникали проблемы с памятью. Незадолго до исчезновения он начал отправлять бессвязные сообщения, состоявшие из набора букв, после чего перестал отвечать на звонки.
«Перед пропажей не приезжал, ничего не рассказывал. Обычно ждал нас дома, каждый день кто-то приезжал — либо я, либо девушка», — добавил собеседник.Родственники связались с соседями Левинзона. Они проверили его дом, однако мужчины там уже не было. Позже журналиста заметили на записи видеорегистратора примерно в семи километрах от дома.
С собой Левинзон не взял паспорт, деньги и телефон — мобильный остался дома. Куда именно он направился, пока неизвестно. Поиски журналиста продолжаются.