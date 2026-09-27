На Камчатке возобновили поиски моряков, пропавших при пожаре на рыболовном судне

27 сентября 2026, 01:48

На Камчатке возобновили поиски четырех моряков, пропавших при пожаре на судне «Триумф»

Фото: iStock/grafxart8888

На Камчатке возобновили поиски четырех членов экипажа, пропавших после пожара на рыболовном судне «Триумф». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Морской спасательной службы.