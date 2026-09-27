На Камчатке возобновили поиски моряков, пропавших при пожаре на рыболовном судне
На Камчатке возобновили поиски четырех членов экипажа, пропавших после пожара на рыболовном судне «Триумф». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Морской спасательной службы.
Напомним, что пожар произошел вечером 25 сентября в Тихом океане к востоку от мыса Ходжелайка. На борту «Триумфа» находились 29 человек, 25 из них успешно эвакуировало подошедшее к месту инцидента судно «Персей». Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Пострадавших с различными травмами доставили в больницы. При этом судьба еще четырех моряков неизвестна. В настоящий момент спасательное судно «Суворовец» продолжает поиски пропавших. Известно, что на «Триумфе» до сих пор сохраняется задымление. Акваторию также осматривают проходящие мимо суда.
Читайте также: