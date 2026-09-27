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Выяснилось, ведёт ли сын Усольцевой самостоятельные поиски пропавшей семьи

РИА Новости: Сын Ирины Усольцевой не занимается самостоятельными поисками родных
Фото: iStock/bonciutoma

Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Данил Баталов не пытается искать пропавших родных своими силами. Об этом сообщает РИА Новости.



Напомним, что Усольцевы (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь) ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулись. С ними также была собака породы корги. Поиски семьи возобновлялись несколько раз, последний крупный этап прошёл в июне 2026 года.

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Единственной находкой стал автомобиль Усольцевых, оставленный около посёлка Кутурчин. Сейчас следствие склоняется к версии несчастного случая, но не исключает и криминальный след.

По словам Баталова, для самостоятельного розыска, по сути, ничего предпринять нельзя: остаётся ждать и не терять надежды. При этом он уверен, что родных нет в Кутурчине. Баталов говорит, что пришёл к этому выводу и разумом, и сердцем.

Ранее руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт рассказала о том, где могли укрыться Усольцевы. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Мария Моисеева

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