Выяснилось, ведёт ли сын Усольцевой самостоятельные поиски пропавшей семьи

27 сентября 2026, 04:48

РИА Новости: Сын Ирины Усольцевой не занимается самостоятельными поисками родных

Фото: iStock/bonciutoma

Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Данил Баталов не пытается искать пропавших родных своими силами. Об этом сообщает РИА Новости.





Напомним, что Усольцевы (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь) ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулись. С ними также была собака породы корги. Поиски семьи возобновлялись несколько раз, последний крупный этап прошёл в июне 2026 года.



