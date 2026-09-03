В Карачаево-Черкесии пропали брат и две сестры, поиски длятся больше недели

03 сентября 2026, 18:06

Фото: Istock/Kerkez

В Карачаево-Черкесии больше недели ищут двух сестёр и брата Чомаевых. Как сообщает Telegram-канал Mash, Рамзан (20 лет), Айшат (24 года) и Аминат (23 года) вечером 26 августа вышли из дома во время молитвы и не вернулись.