В Карачаево-Черкесии пропали брат и две сестры, поиски длятся больше недели
В Карачаево-Черкесии больше недели ищут двух сестёр и брата Чомаевых. Как сообщает Telegram-канал Mash, Рамзан (20 лет), Айшат (24 года) и Аминат (23 года) вечером 26 августа вышли из дома во время молитвы и не вернулись.
Спасатели и полиция обнаружили мобильные телефоны пропавших в лесу, а их одежду нашли в разных частях лесного массива. Брат оставил паспорт дома, сёстры взяли свои документы с собой.
Никто из них не оставлял записок, и родственники не сообщали о каких-либо конфликтах перед их уходом. Семья Чомаевых проживала в двухэтажном доме и занималась сельским хозяйством, содержала животных. Старшая из сестёр отучилась два года в медицинском вузе, но недавно бросила учёбу.
В настоящее время в лесу работают волонтёры, сотрудники полиции и кинологи со служебными собаками. К поискам присоединились люди с тепловизорами. Правоохранители отрабатывают все возможные версии произошедшего. Дополнительно стало известно, что отец пропавших имеет ещё одну семью в другом городе.
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