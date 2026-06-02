Каждый девятый россиянин платит только виртуальными картами
Каждый девятый россиянин использует при оплате товаров и услуг только виртуальные карты. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» по итогам опроса. Об этом пишет РИА Новости.
О том, что не пользуются пластиковыми картами, сообщили 11 процентов респондентов. У 48 процентов из них физический носитель есть, но они предпочитают виртуальный. Еще 29 процентов раньше пользовались пластиком, но после окончания срока действия не стали его перевыпускать.
Еще 14 процентов оформили виртуальный вариант. Почти каждый десятый — девять процентов — перестал использовать пластик, хотя он у них сохранился. Эксперты считают, что такая динамика говорит о росте спроса на альтернативные способы оплаты товаров и услуг.
