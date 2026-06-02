Россиян в 2027 году ждет только одна шестидневная рабочая неделя. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
Проект производственного календаря на 2027 год предусматривает одну шестидневную рабочую неделю с 15 по 20 февраля, пояснила эксперт. Это изменение связано с переносом выходного дня с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Такой шаг позволит создать непрерывные трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, которые продлятся с 21 по 23 февраля.
Рогалева отметила, что пока что производственный календарь на 2027 год официально не утвержден правительством России. Однако представленный проект уже дает ясное представление о том, как будет организован рабочий график на этот год.
