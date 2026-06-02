Россиянам раскрыли главную ошибку при хранении продуктов в холодильнике
Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рекомендовал держать яйца, открытые соусы и молоко на нижних и средних полках холодильника, а не в дверце. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам специалиста, место хранения зависит от физико-химических свойств продукта и требований производителя. Ошибки при размещении ускоряют порчу еды и повышают риск пищевых отравлений. Дорохов пояснил, что при каждом открывании холодильника внутрь попадает теплый воздух. Из-за этого температура в камере растет на 5–7 градусов. Компрессору нужно время, чтобы вернуть прежний режим. В зоне дверцы температура в этот период остается выше, чем на полках.
Эксперт отметил, что многие кладут в дверь именно скоропортящиеся продукты. Речь идет о яйцах, молоке, твороге, мягких сырах и йогуртах. Частые перепады температуры ускоряют рост микробов. Яйца, по его словам, лучше хранить при температуре 2–4 градуса. При более высоких значениях через поры скорлупы внутрь могут проникать бактерии, в том числе сальмонелла.
В дверце, как уточнил химик, допустимо держать варенье, сгущенное молоко и другие продукты с высоким содержанием сахара. Скоропортящуюся еду после вскрытия он посоветовал съедать не позднее чем через 36 часов, даже если она стоит в холодильнике.
