Каждый пятый новосёл первой запускает в новую квартиру кошку

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Каждый пятый новосёл доверяет сделать первый шаг по новому дому кошке. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минжилполитики Московской области во Всемирный день кошек.
«Опрос проводила группа компаний «Садовое кольцо» среди жителей жилого комплекса «Тетрис». В нём участвовали 560 человек. 21% признались, что взяли пушистого питомца на новоселье. 43% покупателей квартир сказали, что верят в примету, согласно которой кот должен раньше всех войти в новое жильё, но не следовали ей, в том числе из-за отсутствия питомца», – уточнили в пресс-службе.Те, кто верит в этот обычай, выдвигали различные объяснения необходимости участия кота в новоселье.
«Среди опрошенных немало и тех, кто не верит в домашних духов, но при этом надеется на удивительные способности котиков. Респонденты отвечали, что питомцы не только приносят удачу хозяевам (33%), но и выбирают места в доме с самой благоприятной энергетикой. 7% опрошенных пользовались кошачьими «рекомендациями» при расстановке мебели: где приляжет кот, там человеку гарантирован хороший сон», – отметили в министерстве.Остальные 28% не задумывались о причинах обычая, но всё равно на всякий случай пропускают котиков вперёд.
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Лора Луганская