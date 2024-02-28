Восемь детей-сирот из Подольска получили сертификаты на жильё

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Сертификаты на покупку квартиры вручили восьми детям-сиротам из Подольска, теперь они смогут приобрести себе жильё в любом подмосковном городе, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Ребята из Подольска получили сертификаты одними из первых в этом году. Отмечу, что дети-сироты чаще выбирают именно не квартиру, а жилищный сертификат, так как с ним выбрать для себя подходящий вариант в любом городе региона», — рассказала глава министерства Людмила Болатаева.Она добавила, что всего в этом году планируется обеспечить жильём свыше 760 детей-сирот.
В ведомстве также напомнили, что дети-сироты могут выбрать не сертификат, а жильё, тогда квартиры им подберут представители администрации их округов и вручат ключи.
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Лев Каштанов