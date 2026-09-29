Назван средний чек на подарок ко Дню учителя
Средний бюджет на поздравление классного руководителя ко Дню учителя в 2026 году достиг 4500 рублей. За год сумма выросла на 10%, следует из опроса сервиса SuperJob среди 1600 россиян. Об этом пишет РИА Новости.
Самые крупные траты планируют в Москве — около 5500 рублей с класса. В Санкт-Петербурге на подарок собираются выделить 4500 рублей. Екатеринбург и Красноярск разделили третью строчку рейтинга с показателем 3700 рублей.
Наиболее скромные бюджеты зафиксировали в Омске, Перми, Волгограде, Воронеже и Самаре: примерно по 3000 рублей.
Цветы остаются главным вариантом поздравления: такой подарок выбрали 63% участников исследования. Еще 19% родителей хотят вручить педагогу подарочный сертификат. Деньги в конверте планируют подарить 11% классов, сладости — 10%. Канцелярские товары выбрали 3% респондентов.
Среди менее популярных идей — вазы, косметика, книги, посуда, картины, техника для офиса и продуктовые корзины с мясными изделиями и сырами.
Положительно к Дню учителя относятся 54% опрошенных: 26% любят праздник, еще 28% оценивают его скорее позитивно. Женщины чаще мужчин говорили о симпатии к этой дате — 59% против 49%. Равнодушие выразили 49% мужчин и 40% женщин.
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