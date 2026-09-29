Назван средний чек на подарок ко Дню учителя

29 сентября 2026, 10:47

Родители готовы потратить 4500 рублей на подарок классному руководителю

Фото: iStock/Kuzmichstudio

Средний бюджет на поздравление классного руководителя ко Дню учителя в 2026 году достиг 4500 рублей. За год сумма выросла на 10%, следует из опроса сервиса SuperJob среди 1600 россиян. Об этом пишет РИА Новости.