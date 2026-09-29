Врач предупредила об опасных последствиях низкого давления

29 сентября 2026, 10:24

Терапевт Чернышова: при пониженном давлении мозг получает меньше кислорода

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Терапевт Надежда Чернышова рассказала, чем опасно устойчивое снижение артериального давления. Тема привлекла внимание после сообщений о том, что музыкальный критик Сергей Соседов страдал гипотонией.