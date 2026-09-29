Врач предупредила об опасных последствиях низкого давления
Терапевт Надежда Чернышова рассказала, чем опасно устойчивое снижение артериального давления. Тема привлекла внимание после сообщений о том, что музыкальный критик Сергей Соседов страдал гипотонией.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист пояснила: при пониженном давлении мозг получает меньше крови и кислорода. Человек может ощущать упадок сил, сонливость, снижение концентрации, потерю аппетита и трудности с привычными делами.
Некоторые люди пытаются взбодриться крепким кофе. Напиток действительно способен кратко поднять давление, однако после прекращения действия кофеина самочувствие порой ухудшается, предупредила врач.
Чернышова отметила, что сама по себе гипотония редко приводит к смерти. При этом она повышает риск обмороков и травм при падении, а при длительном течении способна негативно влиять на когнитивные функции. Среди возможных осложнений врач назвала инфаркт миокарда.
Особого внимания требует низкое давление у людей старше 60 лет. Постоянная нехватка кислорода для тканей мозга может нарушить его работу и увеличить риск ишемического инсульта.
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