26 ноября 2026, 07:21

Фото: iStock/marchmeena29

Покупка квартиры или первоначальный взнос по ипотеке стали самой популярной целью для накоплений среди россиян в 2026 году. На нее откладывает деньги 21% участников опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» и платформы «Еврокредит.ру». Об этом сообщает «Газета.Ru».