Каждый пятый россиянин копит на квартиру или первый взнос по ипотеке
Покупка квартиры или первоначальный взнос по ипотеке стали самой популярной целью для накоплений среди россиян в 2026 году. На нее откладывает деньги 21% участников опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» и платформы «Еврокредит.ру». Об этом сообщает «Газета.Ru».
На втором месте оказалась покупка автомобиля: на нее копят 16% респондентов. Еще 14% мечтают о путешествиях, а 11% собирают деньги на загородный дом или дачу. Год назад о желании приобрести дачу или сельский дом говорили 4% участников исследования. Средний возраст мечтающих о переезде в деревню за год снизился с 38 до 31 года.
Финансовую подушку безопасности формируют 10% опрошенных. На образование и переподготовку откладывают 8%, на открытие бизнеса — 6%, на ремонт и обустройство жилья — 5%. Дорогую бытовую технику хотят купить 4% респондентов, а на лечение и заботу о здоровье копят 3%. Другие цели назвали 2% участников.
В среднем россияне направляют на исполнение мечты 32 тыс. рублей в месяц. Покупатели недвижимости откладывают около 58 тыс. рублей, будущие владельцы автомобилей — 39 тыс. рублей, желающие приобрести домик в деревне — 36 тыс. рублей.
Больше половины участников исследования — 54% — стараются регулярно пополнять сбережения, даже если свободных денег немного. В среднем респонденты рассчитывают достичь цели за полтора года. На квартиру они планируют копить около двух с половиной лет, на образовательные курсы — четыре месяца.
Исполнить финансовую мечту в 2026 году уже смогли 38% опрошенных. Еще 19% собрали большую часть необходимой суммы. Незначительного прогресса достигли 23% участников, а 20% почти не продвинулись к цели. Среди тех, кто осуществил задуманное, чаще всего тратили деньги на путешествия, бытовую технику и автомобили. В исследовании участвовали 3 тыс. россиян.
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