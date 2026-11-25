Психиатр перечислил мешающие отказаться от алкоголя факторы
Бросить пить бывает сложно не только из-за физической тяги к спиртному, но и еще из-за нескольких факторов. Об этом RT сообщил врач-психиатр, эксперт телеканала «Доктор» Степан Фимкин.
По словам специалиста, алкоголь способен ненадолго создавать ощущение расслабленности и помогать отвлечься от негативных мыслей. Со временем человек может привыкнуть использовать его для снятия эмоционального напряжения. Так образуется замкнутый круг: ежедневные стрессы остаются, а алкоголь становится обычным способом реагирования на них, отметил врач.
Фимкин подчеркнул и важность окружения. Если в компании принято выпивать в выходные или после работы, отказ от алкоголя может быть воспринят как нежелание поддерживать общение. Боясь остаться в стороне, человек продолжает пить вместе с остальными.
Семейные традиции также влияют на отношение к алкогольным напиткам. Если ребенок видит, как родители употребляют спиртное после работы, на праздниках или в выходные, он может считать его нормальной частью отдыха и общения. Во взрослом возрасте эта модель поведения часто повторяется.
Психиатр добавил, что алкогольная зависимость формируется не только под воздействием физиологических факторов. Психологические установки, привычки, обстановка в семье и ближайшем окружении играют значительную роль, заключил он.
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