25 ноября 2026, 20:48

Психиатр Фимкин: Стресс, семья и друзья влияют на привычку выпивать

Фото: iStock/cagkansayin

Бросить пить бывает сложно не только из-за физической тяги к спиртному, но и еще из-за нескольких факторов. Об этом RT сообщил врач-психиатр, эксперт телеканала «Доктор» Степан Фимкин.