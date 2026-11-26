В РФ впервые за одну операцию вживили имплантаты сразу в обе ноги пациента
В России впервые провели операцию с одновременной установкой индивидуальных имплантатов в обе бедренные кости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Клинику высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета.
Согласно материалу, пациент по имени Евгений раньше участвовал в мотогонках, однако после тяжёлой травмы ему ампутировали обе ноги. Обычные протезы не подошли мужчине из-за особенностей строения культей.
Медики применили метод остеоинтеграции: в кости вживили металлические опоры с покрытием, чтобы закрепить внешние протезы. Подобная одновременная установка индивидуальных имплантатов в обе бедренные кости была выполнена в отечественной практике впервые.
В настоящий момент пациент восстанавливается после операции, врачи следят за его состоянием. В будущем мужчина собирается вернуться к активной жизни — водить машину и заниматься спортом.
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