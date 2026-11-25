Российские мамы назвали самые значимые подарки от своих детей
Самым значимым подарком от ребенка, по мнению российских мам, является общение и желание проводить время вместе (45%). Аналитики бренда SOKOLOV сделали такие выводы на основании исследования, проведенного ко Дню матери, в котором приняли участие более 1200 мам из крупных городов РФ.
Почти половина опрошенных (47%) испытывает радость от знаков внимания в День Матери. Треть (37%) придает празднику особое значение и огорчается, если остается без поздравлений. Только 16% не считают этот день значимым, предпочитая внимание детей и мужа в повседневной жизни. Стоит отметить, что каждая вторая (53%) получает поздравление от мужа. Лишь четверть опрошенных вынуждены напоминать о празднике своим супругам.
Половина опрошенных (51%) считают лучшим подарком от мужа помощь с домашними делами и заботу о детях. В списке идеальных подарков на День Матери респондентки ставят на первое место эмоции и впечатления — совместная поездка или выход в свет радуют каждую четвертую маму (27%). Среди других популярных подарков: ювелирные изделия (16%), одежда и аксессуары (9%), косметика и парфюмерия (8%).
Говоря о наиболее ценных подарках от детей, участницы опроса выделяют вещи, связанные с воспоминаниями и проведенным вместе временем. Половина опрошенных мам хранит рисунки, открытки и аппликации детей, 46% — фотографии, фотоальбомы и семейные коллажи, а треть — поделки из детского сада или школы. Чаще всего дети дарят мамам цветы (32%). Одинаково часто (по 30%) дети преподносят подарки, сделанные своими руками, или купленные в магазине. При этом половина (52%) тех, кто получал купленный подарок, уверена, что ребенок не потратил на него более 3 тыс. рублей.
Две трети опрошенных планируют отмечать День Матери. В частности, 35% будут праздновать в кругу семьи, а 29% пригласят близких родственников. Каждая пятая ограничится получением подарка, 9% встретятся с подругами, а 7% предпочтут провести время в одиночестве для отдыха.
Среди мам, которые не отмечают День Матери в этом году, основной причиной является нехватка времени. При этом 17% все же ждут сюрпризов от близких в этот день.
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