25 ноября 2026, 17:43

Общение и желание проводить время вместе мамы назвали лучшими подарками от детей

Фото: iStock/Jelena Danilovic

Самым значимым подарком от ребенка, по мнению российских мам, является общение и желание проводить время вместе (45%). Аналитики бренда SOKOLOV сделали такие выводы на основании исследования, проведенного ко Дню матери, в котором приняли участие более 1200 мам из крупных городов РФ.