Каждый третий россиянин испытывает апатию перед Новым годом

Фото: iStock/stockfour
Каждый третий россиянин испытывает апатию, одиночество, тревогу или нехватку сил перед Новым годом. К соответствующим выводам пришло исследование «АльфаСтрахования». Большинство из опрошенных, как отмечается, объясняют свое подавленное состояние именно приближающимися новогодними праздниками и связанными с ними усталостью, нехваткой времени, проблемами с деньгами.
При этом вопреки всем трудностям жители России смотрят в будущее с оптимизмом и надеждой, сообщает «Газета.ru», изучившая результаты опроса. 82% респондентов верят, что 2025 год будет лучше всех предыдущих и лишь 3% ждут от него еще больших трудностей. Оставшиеся 15% просто надеются, что хотя бы не станет хуже.
В то же время стали известны самые бюджетные направления для новогодних путешествий. Как сообщают «Известия» со ссылкой на туроператора «Алеан», дешевле всего можно съездить отдохнуть в Астрахань, Рязань, Москву, Санкт-Петербург, Казань, города Золотого кольца, Тулу, Тверь, Нижний Новгород и Владикавказ. Эксперты отмечают, что четырехдневный тур на двоих, включающий новогоднюю ночь, обойдется до 30 тысяч рублей.
В России могут ввести единые правила для запуска фейерверков и салютов
Госдума отклонила законопроект, относящий 31 декабря к нерабочему дню
Россиянам посоветовали рассыпать у подъезда гранитную крошку
В то же время стали известны самые бюджетные направления для новогодних путешествий. Как сообщают «Известия» со ссылкой на туроператора «Алеан», дешевле всего можно съездить отдохнуть в Астрахань, Рязань, Москву, Санкт-Петербург, Казань, города Золотого кольца, Тулу, Тверь, Нижний Новгород и Владикавказ. Эксперты отмечают, что четырехдневный тур на двоих, включающий новогоднюю ночь, обойдется до 30 тысяч рублей.
«Особенно популярны направления, куда можно добраться на личном транспорте, пригородным сообщением или где есть выгодные цены на авиа- и железнодорожные билеты», — отметила коммерческий директор туроператора Оксана Булах.Читайте также:
В России могут ввести единые правила для запуска фейерверков и салютов
Госдума отклонила законопроект, относящий 31 декабря к нерабочему дню
Россиянам посоветовали рассыпать у подъезда гранитную крошку
Данил Пономарев