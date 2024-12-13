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Каждый третий россиянин испытывает апатию перед Новым годом

Фото: iStock/stockfour

Фото: iStock/stockfour

Каждый третий россиянин испытывает апатию, одиночество, тревогу или нехватку сил перед Новым годом. К соответствующим выводам пришло исследование «АльфаСтрахования». Большинство из опрошенных, как отмечается, объясняют свое подавленное состояние именно приближающимися новогодними праздниками и связанными с ними усталостью, нехваткой времени, проблемами с деньгами.
При этом вопреки всем трудностям жители России смотрят в будущее с оптимизмом и надеждой, сообщает «Газета.ru», изучившая результаты опроса. 82% респондентов верят, что 2025 год будет лучше всех предыдущих и лишь 3% ждут от него еще больших трудностей. Оставшиеся 15% просто надеются, что хотя бы не станет хуже.

В то же время стали известны самые бюджетные направления для новогодних путешествий. Как сообщают «Известия» со ссылкой на туроператора «Алеан», дешевле всего можно съездить отдохнуть в Астрахань, Рязань, Москву, Санкт-Петербург, Казань, города Золотого кольца, Тулу, Тверь, Нижний Новгород и Владикавказ. Эксперты отмечают, что четырехдневный тур на двоих, включающий новогоднюю ночь, обойдется до 30 тысяч рублей.


«Особенно популярны направления, куда можно добраться на личном транспорте, пригородным сообщением или где есть выгодные цены на авиа- и железнодорожные билеты», — отметила коммерческий директор туроператора Оксана Булах.
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#петербург
Автоэксперт раскрыл главные проблемы современных автомобилей
Автоэксперт Сажин: современные автомобили комфортны и безопасны, но ненадежны
13 декабря 2024, 00:53

Фото: iStock/VTT Studio

Современные автомобили имеют множество плюсов, таких как уровень комфорта и безопасности, но не являются столь же надежными, долговечными и простыми в обслуживании, как классические машины. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин. По его словам, автомобили прошлых лет имели универсальные и надежные детали, были просты в самостоятельном обслуживании и могли прослужить долгие годы.
«В итоге современный водитель больше зависит от технологий, чем от своих знаний. Несмотря на очевидные плюсы новых автомобилей, такие как комфорт и безопасность, классика никогда не утратит своей ценности. Это машины, сделанные для людей. Они надежны, просты и долговечны. Да, их сегодня чаще всего можно встретить только на ретро-парадах или в гаражах коллекционеров, но они всегда будут вызывать уважение», — пояснил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время другой автоэксперт, Дмитрий Попов, прокомментировал еще одну серьезную тему — принятые Госдумой поправки о повышении штрафов за нарушение ПДД. В разговоре с RT он пояснил, что теперь штрафы за скорость, игнорирование знаков и выезды на встречную вырастут в 1,5 раза.
«При этом еще и происходит модернизация половинной оплаты, которая теперь становится не половинной, а 75%, правда, срок этой оплаты увеличивается с 20 до 30 суток», — добавил он.
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Педагог рассказала, как помочь ребенку подготовиться к ЕГЭ
Педагог Подсухина: главным условием для успешной подготовки к ЕГЭ является режим
13 декабря 2024, 00:47

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Главным условием для успешной подготовки ребенка к ЕГЭ является режим, так как от регулярности занятий зависит итоговый результат на экзамене. Об этом рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина. По ее словам, родители должны поддерживать своих детей в планировании времени, поддержании дисциплины, а также организовывать им отдых.
«Наличие отвлекающих факторов может негативно сказаться на учебном процессе, поэтому ребенку во время выполнения заданий нужно обеспечить тишину. <…> Если у ребенка нет своей комнаты, должны быть установлены часы, в которые он делает домашнее задание, готовится к экзаменам, и ему никто не помешает», — отметила педагог в беседе с «Известиями».
В то же время психолог Дарья Дугенцова обратила внимание на еще одну серьезную проблему у современных детей — чрезмерное увлечение гаджетами. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнула, что излишнее времяпрепровождение с телефоном в руках может привести к серьезным проблемам — от отставания в развитии до асоциального поведения. По ее мнению, важно ежедневно уделять время занятиям на свежем воздухе и любимым хобби.
«Это не только физическая активность, но и работа с эмоциями и настроением. Любые хобби не только помогают нашему главному органу, но и снимают тревожность, помогают выплескивать эмоции и, в принципе, борются со стрессом», — указала психолог.
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В Кашире талантливым ребятам вручили именные стипендии
12 декабря 2024, 22:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире вручили именные стипендии главы городского округа учащимся, показавшим особые успехи в учёбе, искусстве и спорте в уходящем году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Стипендии вручили глава Каширы Михаил Шувалов и председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров.
«Каждый ребёнок обладает талантом, ценным качеством. Кто-то хорошо учится, кто-то увлечён музыкой, кто-то спортом, кто-то любит заниматься творчеством, кто-то готов помогать другим. Но есть те, кто проявляет особые успехи в любимом деле, кто уже в юном возрасте показал мастерство, знания, умение ставить цели и добиваться высоких результатов. Вы гордость каширской земли», – подчеркнул Шувалов.
В этом году из 115 претендентов отобрали 53 лучших учащихся муниципалитета. Ещё 15 ребят были награждены за особые успехи в дополнительном образовании.

Именная стипендия главы городского округа Кашира была учреждена в 2013 году. За это время её обладателями стали около 500 одарённых юношей и девушек.

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#подмосковье
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#стипендия
#молодёжь
#учёба
#награды
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Подмосковной молодёжи показали фильмы Международного фестиваля документального кино
Подмосковной молодёжи показали фильмы фестиваля документального кино
12 декабря 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Министерство информации и молодёжной политики Московской области и RT.Док «Смотри.Знай.Думай!» реализуют в регионе совместный проект. На этот раз более 300 ребят познакомились с фильмом Клима Поплавского «Военкоры-2: Птичник и Оля-Молодец», сообщили в пресс-службе министерства.
«В прошлом году мы представляли молодёжи фильм Клима Поплавского «Наши берега» о гвардейской бригаде береговой охраны, участвовавшей в боях в Херсонской области. Встреча с режиссёром получилась очень эмоциональной. В этот раз ребята посмотрели картину про военных корреспондентов, которые ведут съемку прямо из окопов», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Ребята встретились с продюсером фильма Вартаном Хачатуряном.

Бойцы считают военкоров Андрея Филатова и Ольгу Курлаеву своими и берут в самое пекло сражений. Филатов не раз вытаскивал раненых из-под обстрела. Уверены бойцы и в Курлаевой. Она – первый журналист, оказавшийся на месте после взрыва Каховской ГЭС. О них – новый фильм Поплавского.

Филатов – «Птичник», потому что использует для съёмок беспилотник.
«Первичной моей задачей было снимать. Но увидев, что у меня опыта работы с коптером больше, чем у многих военнослужащих, я понял, что не могу оставаться в стороне», – говорит Андрей в фильме.
Вместе с единомышленниками он создал тележки для перевозки раненных и грузов, а также мопед с электромотором. Мотоциклы Филатова выручают бойцов.

Курлаева с позывным «Оля – молодец» много лет работает на федеральных каналах. Она первая сообщила о начале спецоперации.
«CNN сделали меня в своих репортажах лицом СВО. Они выкладывали видео, как я стою возле танка и провожаю ребят. Для них я являлась лицом пропаганды. Ну ладно, я не против», – отметила девушка.
После просмотра ребята задали множество вопросов Хачатуряну. Продюсер ответил на них и подчеркнул, что целью фильма было показать настоящую жизнь.

Все ленты фестиваля RT.Док «Время наших героев» доступны в бесплатном онлайн-кинотеатре rt.doc.

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#подмосковье
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Хинштейн обещал применять «волшебный пендель», чтобы разрушения быстрее восстанавливали
12 декабря 2024, 22:16

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет применять «волшебный пендель» в отношении лиц, которые ответственны за восстановление жилья после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице во «Вконтакте».
«Конечно, нам надо перестраивать всю эту работу. Прилет, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху <…> «волшебный пендель» сделает свое дело. Если по-другому здесь не работает, значит будем работать так», — обратил внимание Александр Хинштейн.

Накануне хакеры атаковали прямую линию с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, у жителей региона не получалось дозвониться.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил о введении обязательного ведения социальных сетей для всех местных чиновников. Такое решение направлено на улучшение коммуникации с жителями региона и оперативное реагирование на их вопросы и обращения.

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#александр хинштейн
#курская область
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Юные мытищинцы вошли в число лидеров областной олимпиады PRO ЖКХ
12 декабря 2024, 22:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Представители Мытищ оказались в числе победителей и призеров областной олимпиады PRO ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Первая Московская областная олимпиада проводилась в рамках образовательного проекта PRO ЖКХ. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Доме правительства Московской области.

В испытаниях участвовали более 7 тыс. школьников со всего Подмосковья. Ребята должны были выполнить тестовые и творческие задания. Лучшими были признаны работы, показавшие высокий уровень знаний в области жилищной и финансовой грамотности, креативный подход.

Несмотря на серьезную конкуренцию, мытищинцам удалось выйти в лидеры. Вероника Ерохина заняла первое место, Анастасия Бушуева и Анастасия Суркова – четвёртое.
«Олимпиада показала, как важно передавать молодому поколению знания о жилищной и финансовой грамотности. Эти навыки помогут им в реальной жизни. Мы гордимся нашими школьниками, которые проявили интерес и стремление к новым знаниям. PRO ЖКХ – это наш вклад в будущее Подмосковья», – сказала на церемонии первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова.
Победителю и призёрам вручили дипломы, гаджеты для учебы и подарочные сертификаты в книжный магазин.

PRO ЖКХ – уникальный образовательный проект, который более 6 лет реализуют в Подмосковье. За это время на его площадке прошли обучение порядка 9 тыс. школьников и студентов более чем 300 учебных учреждений.

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#жкх
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В Москве ожидаются морозы
Синоптик Ильин: в выходные в Москве ожидаются морозы и снегопад
12 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве в выходные, 14 и 15 декабря, ожидаются морозы и снегопад. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, осадки ожидаются вечером в субботу и в ночь на воскресенье.
«Мороз <…> будет крепчать. Ночью в воскресенье и в понедельник мороз усилится до -7...-12 °С, в дневные часы в субботу в Москве -3...-5 °С, немного похолодает, к вечеру будет снегопад», — рассказал метеоролог в беседе с RT.
Тем временем в других регионах России такие температурные показатели считают потеплением. К примеру, в Кузбассе в ночь на субботу обещают до -14, днем -6, а местами до -11, ночью воскресенья и вовсе — до -21. Как пишет «Сiбдепо», таким образом в Кемеровскую область к выходным вернется долгожданное тепло.

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#снегопад
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#метеоролог
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Башкирию назвали регионом с наибольшим количеством выигрышей в лотерею
12 декабря 2024, 21:35

Фото: iStock/ Chanatiptravel

Назван российский регион с самым большим количеством выигрышей в лотерею — это Башкирия, сообщил Telegram-канал UTV.
По информации издания, после покупки лотерейных билетов 13 человек из Башкирии стали миллионерами. Одними из счастливчиков стали жители Гафурийского, Балтачевского, Стерлитамакского, Бижбулякского, Дуванского, Мечетлинского, Караидельского, и Мишкинского районов. Ещё в список новоиспечённых миллионеров вошли граждане Российской Федерации из Уфы, Нефтекамска, Кумертау и Салавата.

«Все они купили билеты на почте. Таким образом Башкирия стала регионом с самым большим количеством выигрышей», — отмечалось в сообщении.

Ранее сообщалось, что джекпот в 30 тысяч долларов или в три миллиона рублей сорвала жительница штата Мэриленд в США Китти Кэт. Счастливица рассказала, что много лет принимает участие в разных лотереях. Ее друг порекомендовал поучаствовать в быстрых видах лотерей, пояснив, что в них выше шанс разбогатеть.

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#лотерея
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В России могут ввести единые правила для запуска фейерверков и салютов
12 декабря 2024, 21:32

Фото: iStock/howtogoto

В России могут ввести единые правила для запуска фейерверков и салютов в городах и крупных селах. С соответствующим предложением обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По его мнению, следует ограничить запуск праздничных огней в жилых дворах, на парковках и АЗС, вблизи медучреждений.
Парламентарий отметил, что фейерверки негативно влияют на психику детей, пенсионеров и домашних животных.
«Декабрь и январь — самые популярные месяцы в году для запуска фейерверков среди наших сограждан. Однако бесконтрольные запуски салютов могут нести серьезную опасность возникновения пожаров при попадании в окна, на крыши жилых домов, автостоянки и иные объекты», — указал Ветров в обращении, которое изучило RT.
Тем временем в Кемерово засняли на видео неизвестных, которые запускали салют прямо из движущейся машины, сообщает «Сiбдепо». Пассажиры, вытянув руки с фейерверками из салона, пускали их в небо прямо в центре города, полного людей, других машин и в окружении жилой застройки. Как отметили в издании, полиция сообщила о начале проверочных мероприятий по факту публикации видео.

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