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В России могут ввести единые правила для запуска фейерверков и салютов в городах и крупных селах. С соответствующим предложением обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По его мнению, следует ограничить запуск праздничных огней в жилых дворах, на парковках и АЗС, вблизи медучреждений.
Парламентарий отметил, что фейерверки негативно влияют на психику детей, пенсионеров и домашних животных.
Тем временем в Кемерово засняли на видео неизвестных, которые запускали салют прямо из движущейся машины, сообщает «Сiбдепо». Пассажиры, вытянув руки с фейерверками из салона, пускали их в небо прямо в центре города, полного людей, других машин и в окружении жилой застройки. Как отметили в издании, полиция сообщила о начале проверочных мероприятий по факту публикации видео.
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«Декабрь и январь — самые популярные месяцы в году для запуска фейерверков среди наших сограждан. Однако бесконтрольные запуски салютов могут нести серьезную опасность возникновения пожаров при попадании в окна, на крыши жилых домов, автостоянки и иные объекты», — указал Ветров в обращении, которое изучило RT.
Тем временем в Кемерово засняли на видео неизвестных, которые запускали салют прямо из движущейся машины, сообщает «Сiбдепо». Пассажиры, вытянув руки с фейерверками из салона, пускали их в небо прямо в центре города, полного людей, других машин и в окружении жилой застройки. Как отметили в издании, полиция сообщила о начале проверочных мероприятий по факту публикации видео.
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Данил Пономарев