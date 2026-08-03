Каждый третий россиянин использует SPF-крем ежедневно

03 августа 2026, 07:19

Фото: iStock/Iuliia Burmistrova

Врач-косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Александра Камышникова напомнила, что ультрафиолет влияет на состояние кожи круглый год. Несмотря на это, ежедневное применение солнцезащитных средств вошло в привычку лишь у 30% россиян.