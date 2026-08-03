Каждый третий россиянин использует SPF-крем ежедневно
Врач-косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Александра Камышникова напомнила, что ультрафиолет влияет на состояние кожи круглый год. Несмотря на это, ежедневное применение солнцезащитных средств вошло в привычку лишь у 30% россиян.
В беседе с «Газетой.Ru» компании «Тибурон» и «Гельтек» представили результаты исследования: за последние 12 месяцев средствами с SPF пользовался 41% опрошенных. В течение всего года крем наносили 18% участников. Чаще всего россияне вспоминают о защите во время пляжного отдыха — так ответили 58% респондентов. Еще 51% наносят крем в солнечные дни, 42% берут его в отпуск в жаркие страны, а 36% используют во время поездок за город.
Главным поводом для покупки SPF становится солнечный ожог: такой ответ выбрали 18% участников. Желание замедлить старение кожи указали 16%, защиту от пигментных пятен — 14%. Камышникова посоветовала зимой выбирать фактор защиты SPF 30, а с апреля переходить на SPF 50 или SPF 50+. По ее словам, средство стоит обновлять каждые два часа при нахождении на улице. Среди тех, кто отказался от санскрина, 43% заявили, что почти не находятся под солнцем. Еще около четверти предпочитают закрытую одежду и тень. Дискомфорт от текстуры, липкость и светлый след на лице отталкивают 17% опрошенных.
При покупке россияне в первую очередь смотрят на степень защиты — SPF 15, 30 или 50. Затем важны цена и удобство нанесения. Чаще всего кремы заказывают на маркетплейсах — этот вариант выбрали 56% покупателей. 59% ищут баланс между стоимостью и качеством, а приемлемым бюджетом считают сумму до 1 тысячи рублей.
После солнечного ожога важно как можно скорее уйти в тень или прохладное помещение и охладить кожу. Подойдет прохладный душ или влажные компрессы на 10–15 минут. Лед прикладывать напрямую нельзя: это может усилить повреждение тканей. Также стоит пить больше воды, поскольку ожог нередко сопровождается обезвоживанием.
Успокоить кожу помогают средства с пантенолом, алоэ вера или увлажняющими компонентами без спирта и отдушек. На несколько дней лучше отказаться от скрабов, кислот, ретинола и других активных компонентов, а также от тесной одежды, которая может натирать поврежденные участки. Если появились пузыри, их не следует прокалывать — это повышает риск инфекции.
При сильной боли можно принять безрецептурное обезболивающее или противовоспалительное средство, если нет противопоказаний. Обратиться к врачу нужно при обширных пузырях, высокой температуре, ознобе, слабости, тошноте, головокружении или признаках инфекции — усиливающемся покраснении, отеке и гнойных выделениях. До полного восстановления кожи важно избегать солнца и закрывать пострадавшие зоны одеждой.
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