В Приморье из-за мощных ливней затопило 16 домов и почти двести приусадебных участков
В Приморье из-за дождевых паводков оказались затоплены 16 жилых домов и почти двести приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Согласно утренней сводке, основная часть затоплений пришлась на Спасск-Дальний (16 домов) и четыре муниципальных образования, где пострадали 182 придомовые территории. Паводковая ситуация остаётся напряжённой: уровень воды на большинстве рек продолжает расти – от 0,7 до 2,2 метра, а на реке Спасовка подъём достигает четырех метров.
На реке Арсеньевка пик паводка уже миновал или пройдёт в ближайшие сутки, и опасных отметок там не ожидается. Однако в Кировском районе неблагоприятные значения могут быть зарегистрированы 3–4 августа.
Ранее климатолог Александр Иошпа объяснил, почему погода становится более «нервозной» — с участившимися сильными ливнями и грозами. Специалист обратил особое внимание на то, что в российских регионах формируется конвективная кучево-дождевая облачность. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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