Сегодняшнее воскресенье стало самым жарким днём в Москве с начала года

02 августа 2026, 23:54

Синоптик Леус: 2 августа стало самым жарким днём в Москве с начала года

Фото: iStock/kieferpix

Сегодняшнее воскресенье стало самым жарким днём с начала года в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.





Он пояснил, что лето «наконец-то смогло обогнать» по температуре весну. До этого рекордные показатели в 2026 году фиксировали дважды: 21 мая и 2 июля, когда термометры поднимались до отметки 30,4 градуса. В воскресенье температура вновь обновила максимум, и синоптики зафиксировали шестой «тридцатник» за год. Теперь три таких дня приходятся на май и три — на лето.





«К 17 часам, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в плюс 30,6 градуса», — заявил Леус.