Сегодняшнее воскресенье стало самым жарким днём в Москве с начала года
Синоптик Леус: 2 августа стало самым жарким днём в Москве с начала года
Сегодняшнее воскресенье стало самым жарким днём с начала года в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
Он пояснил, что лето «наконец-то смогло обогнать» по температуре весну. До этого рекордные показатели в 2026 году фиксировали дважды: 21 мая и 2 июля, когда термометры поднимались до отметки 30,4 градуса. В воскресенье температура вновь обновила максимум, и синоптики зафиксировали шестой «тридцатник» за год. Теперь три таких дня приходятся на май и три — на лето.
«К 17 часам, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в плюс 30,6 градуса», — заявил Леус.Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил россиянам об опасности купания в фонтанах. Он отметил, что это может привести к переохлаждению организма и различным кожным заболеваниям. Подробности читайте в материале «Радио 1».