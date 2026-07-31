Каждый третий студент оценил образ к 1 сентября в сумму от 250 тысяч рублей
Свыше трети молодых россиян планируют потратить на одежду и аксессуары к началу учебного года не менее 250 тысяч рублей. Родители чаще ориентируются на гораздо более скромный бюджет: 68% назвали приемлемой сумму до 50 тысяч рублей.
Четверть миллиона рублей и больше на школьный гардероб готовы выделить лишь 11% опрошенных родителей. При ограниченных средствах 36% участников исследования выберут более доступные вещи, а 31% перенесут покупки на поздний срок. Почти половина представителей старшего поколения заявила, что не вмешивается в выбор одежды для учебы. Еще 29% респондентов указали, что подростки предпочитают неформальный стиль.
В опросе участвовали более трех тысяч россиян старше 18 лет. Для сравнения, прошлым летом жители Москвы тратили на подготовку детей к школе от 11 до 50 тысяч рублей. Наиболее заметная разница между ожиданиями молодежи и возможностями семей касается брендовой одежды и дорогих аксессуаров. Исследование провела компания Sunlight, результаты приводит Общественная служба новостей.
Подростку стоит одеваться прежде всего удобно и по погоде. Для школы подойдут аккуратные брюки или джинсы, рубашки, футболки, свитеры и удобная обувь. Важно, чтобы одежда не сковывала движения и соответствовала школьным правилам. При выборе вещей не обязательно покупать дорогие бренды. Лучше собрать базовый гардероб из нескольких качественных вещей, которые легко сочетать между собой: нейтральных брюк, джинсов, однотонных футболок, толстовки или кардигана, куртки и кроссовок. Это позволит выглядеть опрятно и менять образы без больших расходов.
Одежда также может помогать подростку выражать свою индивидуальность. Яркие аксессуары, интересный принт, любимые цвета или необычная деталь сделают образ личным, но важно соблюдать меру и учитывать место: для школы лучше выбирать сдержанный стиль, а более смелые сочетания оставлять для прогулок и встреч с друзьями.
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