Каждый третий студент оценил образ к 1 сентября в сумму от 250 тысяч рублей

31 июля 2026, 14:47

Фото: iStock/Ridofranz

Свыше трети молодых россиян планируют потратить на одежду и аксессуары к началу учебного года не менее 250 тысяч рублей. Родители чаще ориентируются на гораздо более скромный бюджет: 68% назвали приемлемой сумму до 50 тысяч рублей.